Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w weekend czekają na klientów części banków.

Bank Millennium

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi w nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach od 2.00 do 4.00, niedostępne będą wypłaty i wpłaty gotówki kartami oraz BLIKIEM w bankomatach Banku Millennium.

Alior Bank

W piątek od godziny 23.00 do soboty do godziny 8.00 nowy system bankowości internetowej będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Getin Noble Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00 do 5.30, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.35-6.00, będą trwały prace modernizacyjne. W tym czasie korzystanie z serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej nie będzie możliwe.

Bank Pocztowy

Od piątku od godziny 20.30 do soboty do godziny 18.00, nastąpi przerwa w dostępie do usług bankowości internetowej Banku Pocztowego.

Nest Bank

W związku z planowanymi pracami od godziny 0.00 w niedzielę do godziny 4.00 w poniedziałek mogą wystąpić czasowe utrudnienia przy wypłacie środków z bankomatów oraz dokonywaniu płatności kartowych.

T-Mobile Bankowe

W piątek od godziny 23.00 do soboty do godziny 8.00 bankowość elektroniczna będzie niedostępna ze względu na prowadzone prace serwisowe.