Obecnie jedynie 3 proc. Polaków, którzy chcieliby podjąć pracę za granicą, rozważa emigrację na Wyspy Brytyjskie. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów, z wynikiem 23,3 proc., są Niemcy. W pierwszej trójce wyboru polskich emigrantów znalazły się również Norwegia i niespodziewanie po raz pierwszy Szwecja – wynika z najnowszego raportu "Migracje Zarobkowe Polaków IX" przygotowanego przez Work Service.

Jak czytamy w raporcie, jeszcze rok temu dla niemal 19 proc. Polaków rozważających podjęcie pracy za granicą pierwszym wyborem była Wielka Brytania. W ciągu ostatniego roku odsetek osób planujących wyjazd do Zjednoczonego Królestwa spadł aż o 16 pp. i wynosi dziś zaledwie 3 proc.

Według autorów raportu, zdecydowany wpływ na to miały informacje z ostatnich miesięcy na temat zaostrzenia tamtejszej polityki migracyjnej, a także brak porozumienia pomiędzy Londynem a Brukselą.

Praca za granicą w krajach skandynawskich

Wśród najczęściej wskazywanych przez Polaków kierunków wyjazdu po raz kolejny prym wiodą Niemcy - na ten kraj wskazało 23,3 proc. respondentów. To wynik o 9 pp. niższy w stosunku do poprzedniej edycji raportu i wyników sprzed roku.

Co ciekawe drugie miejsce zajęła Norwegia (15,6 proc.), która w stosunku do ubiegłego roku zyskała 4,2 pp. Jednym z największych zaskoczeń raportu okazało się trzecie miejsce na podium najczęściej wybieranych przez Polaków krajów do emigracji – Szwecja, która w poprzednich edycjach badania nigdy nie uzyskała wskazań przekraczających 5 proc., w obecnym stała się pierwszym wyborem 14,7 proc. ankietowanych.

Z drugiego na czwarte miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spadła Holandia, co - jak tłumaczą autorzy raportu - wynika z sezonowej zmiany po zakończeniu okresu letniego.





Wysokie zarobki i dobra opieka socjalna

- Atrakcyjność kierunków skandynawskich to skutek panującej niepewności wokół zatrudnienia emigrantów w Wielkiej Brytanii, która w wyniku obaw przed Brexitem spadła na 5. pozycję naszego zestawienia. Jest to wynik najniższy od 2014 roku – mówi Tomasz Ślęzak z Work Service.

– Z kolei Norwegia, jak i Szwecja, kojarzone są z wysokimi zarobkami, które mogą być nawet 4-5 razy wyższe niż w Polsce, a także z dobrą opieką socjalną. Nasze najnowsze badanie pokazuje, że nawet dla 31 proc. Polaków lepsze warunki socjalne stanowią zachętę do wyjazdu za granicę, co naturalnie wpływa na wybór Skandynawii – dodaje Ślęzak.