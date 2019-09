Odtwórz: Brakuje rąk do pracy

Stopa bezrobocia w sierpniu nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 5,2 procent - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Jak wynika z danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, ostatni raz tak niski poziom bezrobocia był we wrześniu 1990 roku. Wskaźnik wynosił wówczas 5,0 procent.

To wynik zgodny z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort na początku września poinformował, że liczba bezrobotnych na koniec sierpnia wyniosła 866,7 tysiąca osób i w porównaniu do końca lipca spadła o 0,2 procent - 1,7 tysiąca osób.

Stopa bezrobocia w sierpniu tego roku była o 0,6 punktu procentowego niższa niż rok temu. Liczba bezrobotnych na koniec sierpnia była o prawie 92 tysiące osób niższa niż przed rokiem, co oznacza spadek o 9,6 procent.

Bezrobocie w Polsce

"To radykalna nieprawda". Prezes PiS odpiera zarzuty w sprawie płacy minimalnej Niektórzy mówią, że podniesienie płacy minimalnej zaszkodzi polskiej gospodarce... zobacz więcej » Wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed w komunikacie na początku września wskazywał, że "mamy do czynienia ze słabszą dynamiką spadku rok do roku niż w 2018 roku".

"Wówczas w sierpniu liczba bezrobotnych była o 15,6 procent niższa niż w końcu sierpnia 2017 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że po raz ostatni niższy niż obecnie poziom bezrobocia liczony w liczbie osób bezrobotnych zanotowano w sierpniu 1990 roku" - wskazał.



Liczba bezrobotnych w sierpniu spadła w dziewięciu województwach. Największy spadek odnotowano w województwie śląskim - o 1,6 procent. W siedmiu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, nastąpił nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych oscylujący w granicach od 0,1 procent do 1,4 procent.



Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 2,8 procent) utrzymuje się nadal w województwie wielkopolskim, najwyższa - w województwie warmińsko-mazurskim - 8,7 procent.