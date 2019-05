Większość jednostek Lasów Państwowych, a jest ich w sumie kilkaset (między innymi nadleśnictw), przystąpi do Pracowniczych Planów Kapitałowych od 1 stycznia 2020 roku - poinformowała Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Zgodnie z szacunkami Lasy dopłacą do PPK do 100 milionów złotych.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę. Według rządowych założeń w programie ma uczestniczyć w sumie kilka milionów polskich pracowników. Zgodnie z ustawą o PPK, którą w listopadzie 2018 roku podpisał prezydent Andrzej Duda, zakłady pracy będą wchodzić do systemu etapami.

Od 1 lipca br. obowiązek uruchomienia PPK obejmie firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 r. dotyczyć to będzie zakładów pracy zatrudniających co najmniej 50 osób; od 1 lipca 2020 r. - co najmniej 20; od 1 stycznia 2021 r. - od 1 do 19 osób. Od 1 stycznia 2021 do PPK wejdzie także sektor finansów publicznych.

Lasy dopłacą 100 milionów

Jak wyjaśnił Piotr Gruszka z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zdecydowana większość jednostek podległych lasom - jest ich kilkaset - zacznie wchodzić do PPK od 1 stycznia 2020 roku. Koniec OFE. Gdzie trafią nasze pieniądze? W poniedziałek rząd przedstawił propozycje dotyczące dalszych losów OFE. Plan za... zobacz więcej »

Dotyczyć to będzie np. większości nadleśnictw, których jest 430 czy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Większość jednostek należących do LP zatrudnia powyżej 50 osób. Lasy zatrudniają w sumie ok. 26 tys. osób.



Dyrekcja Generalna poinformowała ponadto, że w związku z wejściem w życie zasad gromadzenia środków w PPK, wysokość wpłat - stanowiących dodatkowy koszt pracodawcy - opłacanych przez jednostki LP szacowana jest obecnie na kwotę do 100 mln zł. Wysokość dopłat zależeć będzie jednak od liczby pracowników przystępujących do PPK.

PPK

Zgodnie z przepisami do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.



Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.



Roczna dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.



Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy będą mogli zwiększyć wysokość wpłat do 4 proc. (w sumie na konta pracowników w PPK trafiałoby 8 proc. ich pensji brutto).