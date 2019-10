Potrącana z pensji wpłata pracownika plus wpłata pracodawcy oraz dopłata od państwa - tak ma wyglądać dodatkowe oszczędzanie na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jeszcze tylko do piątku pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucjami finansowymi. Jak poinformował Polski Fundusz Rozwoju, do 23 października zrobiło to blisko 3100 firm.

PFR przypomniał, że podmiotów zatrudniających ponad 250 osób jest w Polsce około 3900, pomijając firmy prowadzące własne programy emerytalne (PPE), które są zwolnione z obowiązku wprowadzenia PPK.



Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.



Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu br., od 1 lipca tego roku, jako pierwsze do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK, zakłada, że systemem docelowo obejmie 7-8 mln osób.









Do 25 października (włącznie) najwięksi pracodawcy mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie z instytucjami finansowymi, które zostały wpisane do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonej przez PFR.

Obecnie w ewidencji widnieje 20 takich instytucji. To one mogą oferować pomnażanie środków gromadzonych na rachunkach PPK.

Druga umowa

Najwięksi pracodawcy do 12 listopada muszą też zawrzeć drugą umowę - o prowadzenie PPK. Dopiero ta umowa pociąga za sobą obowiązek przekazywania składek.



Umowa o prowadzenie PPK określa m.in.: strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową; dane identyfikujące uczestnika PPK; sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat; warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze; warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu; sposób składania dyspozycji.



Najlepsze systemy emerytalne. Jak wypadła Polska? Holandia i Dania mają najlepsze systemy emerytalne - wynika z raportu "Melb... zobacz więcej » Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. "Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK" - czytamy w ustawie.



Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.