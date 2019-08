Liczba firm w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przekroczyła właśnie 600 - poinformował w poniedziałek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Właśnie liczba firm w #PPK przekroczyła 600. Idzie sprawnie! Brawa dla pracodawców, pośredników i instytucji finansowych " - podał na Twitterze prezes PFR.

Szef PFR dodał, że od września, w telewizji, w prasie i w internecie startuje szeroka kampania informacyjna o PPK. "Trzeba zadbać o wiedzę" - napisał Borys.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to dobrowolny (można się wypisać) i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Zgodnie z ustawą od 1 lipca tego roku jako pierwsze do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach.

Jak podawał wcześniej wiceszef PFR Bartosz Marczuk, w pierwszym etapie około 4,1 tysiąca firm powinno mieć podpisane z instytucjami finansowymi umowy o prowadzenie PPK.



Wpłaty i dopłaty

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Niższa pensja, więcej na starość. Emerytalna rewolucja weszła w życie Od poniedziałku największe przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 pracowników... zobacz więcej » Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.



Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.), a także 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.



Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł.



Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.