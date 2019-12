W sobotę udostępniono kierowcom ostatnich 50 kilometrów drogi ekspresowej S5 w województwie wielkopolskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że inwestycja pozwoli na skrócenie czasu przejazdu między Poznaniem i Wrocławiem do około 1,5 godziny.

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Radomicko była dofinansowana ze środków unijnych.

S5 Poznań - Wrocław

W sobotę oddano do ruchu trzy odcinki drogi ekspresowej S5.

Pierwszy z nich to około 16-kilometrowy odcinek Poznań - Wronczyn. Jak wskazano, pierwotna wartość umowy na ten fragment drogi wynosiła 529 242 724,26 zł brutto. W czerwcu br. GDDKiA odstąpiła jednak od kontraktu z włoskim konsorcjum i powierzyła wykonanie kluczowych robót na tym odcinku nowym wykonawcom.​ GDDKiA podała, że w przyszłym roku na tym odcinku będą prowadzone jeszcze prace związane z zagospodarowaniem Miejsc Obsługi Podróżnych, dróg serwisowych oraz nasadzeń zieleni.



Ośmiu chętnych na budowę odcinka A2. Otworzono oferty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na za... zobacz więcej » Drugim jest odcinek Wronczyn - Kościan Południe. W ramach zadania zrealizowano prawie 19 kilometrów drogi ekspresowej. Jak zaznaczono, wykonawca zrealizował zadanie blisko miesiąc przez terminem. Wartość umowy to 359 285 460,00 zł brutto.

W sobotę do użytku oddano także odcinek Kościan Południe - Radomicko. W ramach zadania zrealizowano prawie 16 kilometrów drogi ekspresowej. "Pomimo tego, że termin zakończenia prac przypada na lipiec przyszłego roku, wykonawca dołożył wszelkich starań, aby trasa główna została udostępniona z pozostałymi odcinkami, dzięki czemu zapewniamy ciągłość przejazdu" - wskazano w komunikacie.

Drogowcy podali, że nadal będą prowadzone prace poza jezdniami, "jednak w żaden sposób nie będą one wpływały na ruch". Ponadto, w celu zachowania bezpieczeństwa na odcinku od węzła Kościan Północ do węzła Lipno obowiązuje tymczasowe ograniczenie prędkości do 90 kilometrów na godzinę. Wartość kontraktu to 303 067 324,77 zł brutto.









Ponad 160 kilometrów ekspresówki