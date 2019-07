Zaległości Polaków wobec firm telekomunikacyjnych przekroczyły 1,14 miliarda złotych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. 83 procent zadłużenia przypada na zwykłych klientów indywidualnych, a najszybciej rośnie ono wśród 18-25 latków. Największe zaległości wobec telekomów mają klienci ze Śląska.

Jak wskazuje KRD, w ciągu pięciu lat zadłużenie w grupie osób 18-25 lat wzrosło o 142 mln zł. Obecnie wynosi ono 147 mln zł, podczas gdy jeszcze pięć lat temu było to nieco ponad 4,6 mln zł.

Z danych KRD wynika, że w połowie 2017 roku najmłodsi konsumenci byli najmniej zadłużoną grupą klientów na sześć kategorii wiekowych - obecnie większe zaległości w opłacaniu rachunków mają tylko osoby od 26 do 35 i od 36 do 45 lat.

O ile średnie zadłużenie konsumenta względem operatora komórkowego wynosi obecnie 2 643,58 zł, o tyle w gronie dłużników 18-25 lat średni dług jest wyższy o 400 zł – sięga 3 070,25 zł. I jest najwyższy spośród wszystkich kategorii wiekowych - wyliczono.

- Atrakcyjny telefon w zamian za abonament to dzisiaj norma. Problem w tym, że z każdym takim abonamentem wiążą się regularne miesięczne zobowiązania, których młodzi ludzie nie zamierzają spłacać. Tymczasem na listę dłużników można już trafić za zaległości w kwocie 200 zł. Taka zła historia płatnicza z pewnością nikomu nie ułatwi startu w dorosłość – powiedział prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.



Jak dodał, według danych KRD zaległości wobec firm telekomunikacyjnych przekroczyły już 1,14 mld zł, a 83 proc. tego zadłużenia przypada na zwykłych konsumentów. To oznacza, że co szóstą złotówkę muszą oddać firmy.

Opóźnienia w płatnościach częściej dotyczą mężczyzn (59 proc.) niż kobiet (41 proc. proc.). Natomiast największa liczba zadłużonych konsumentów mieszka w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. To ponad 23 proc. dłużników telekomunikacyjnych, podczas gdy w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców jest ich 17 proc.

Według KRD największe zaległości wobec telekomów mają klienci ze Śląska (161,2 mln zł), Mazowsza (157,7 mln zł) i Dolnego Śląska (124,1 mln zł). Statystycznie najbardziej rzetelnych płatników spotkamy natomiast w województwie podlaskim (19,3 mln zł), świętokrzyskim (22,9 mln zł) i opolskim (24,2 mln zł).

Przedsiębiorcy

Z kolei firmy są zadłużone u operatorów telekomunikacyjnych na 193,6 mln zł. Zaległości wobec telekomów ma niemal każdy sektor gospodarki, ale dominują zobowiązania branż: handlowej (43,4 mln zł), budowlanej (25,9 mln zł) i finansowej (20 mln zł).

Po kilkanaście milionów są winne operatorom przedsiębiorstwa transportowe (19,8 mln zł) czy usługowe (16,9 mln zł).



Choć średnie zadłużenie przedsiębiorcy z tytułu usług telekomunikacyjnych wynosi ponad 8,5 tys. zł (dla porównania pięć lat temu było to 5,3 tys. zł), to są wśród dłużników także milionowi rekordziści. Największe zaległości ma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Bydgoszczy, to 7 zobowiązań na łączną kwotę 1 mln 370 tys. 261,01 zł.

Inne firmy

W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników. Krajowy Rejestr Długów to jedna z prywatnych firm, która, działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Oprócz niego na rynku funkcjonują jeszcze BIG InfoMonitor, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.