Prawie dwa miliardy złotych mają otrzymać w tym roku Telewizja Polska i Polskie Radio "jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2020 wpływów z opłat abonamentowych" - tak wynika z przepisów, które w czwartek przyjął Sejm. To kolejna ustawa o wsparciu dla państwowych mediów. W latach 2017-2018 w ramach pomocy publicznej (abonament i rekompensaty) media państwowe otrzymały 2,4 miliarda złotych.

Ze sprawozdań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności wynika, że w 2017 roku "na realizację zadań misyjnych przez nadawców publicznych", KRRiT rozdysponowała ponad 1 mld zł, w tym 697 mln zł z zebranych przez Pocztę Polską wpływów abonamentowych, oraz prawie 307 mln zł z tytułu rekompensaty. Natomiast w 2018 roku "nadawcy publiczni (...) otrzymali abonament w wysokości 741,5 mln zł oraz 673 mln zł rekompensaty", co daje w sumie pona 1,4 mld zł.

W 2017 roku wyglądało to następująco: Telewizja Polska - 621,64 mln zł (abonament - 355,14 mln zł; rekompensata - 266,50 mln zł) Polskie Radio - 193,45 mln zł (abonament - 177,71 mln zł; rekompensata - 15,74 mln zł) rozgłośnie regionalne radia publicznego - 188,94 mln zł (abonament - 164,21 mln zł; rekompensata - 24,73 mln zł).

Z kolei w 2018 roku spółki otrzymały następujące kwoty: Telewizja Polska - 979 mln zł (abonament - 385,5 mln zł; rekompensata - 593,5 mln zł); Polskie Radio - 232,8 mln zł (abonament -186,3 mln zł; rekompensata - 46,5 mln zł); rozgłośnie regionalne Polskiego Radia - 202,7 mln zł (abonament - 169,7 mln zł, rekompensata - 33 mln zł).

Rekompensaty wypłacone w roku 2017 i 2018, w łącznej kwocie 980 mln zł, zostały wypłacone na podstawie ustawy przyjętej przez Sejm w listopadzie 2017 roku.

2019 i 2020 rok

Jeśli chodzi o rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2018-2019 opłat abonamentowych, to w 2019 r. media publiczne miały dostać z budżetu 1,26 mld zł. Jeśli wejdą w życie uchwalone w czwartek przez Sejm nowelizacja i ustawa o rekompensatach, to w 2020 roku na ten cel zostanie przeznaczone 1,95 mld zł. W takim wypadku suma rekompensat, które państwo przeznaczy na media publiczne wyniesie w latach 2017-20 ponad 4,1 mld zł.

KRRiT w budżetach na 2019 i 2020 rok skorzystała z tego samego systemu podziału środków z abonamentu. Podstawą dla podziału jest "prognoza wpływów abonamentowych" w wysokości 650 mln zł. Sposób podziału opisany na stronie KRRiT to:

Telewizja Polska S.A. - nie więcej niż 331,4 mln zł,

Polskie Radio S.A. - nie więcej niż 159,3 mln zł,

Spółki radiofonii regionalnej - nie więcej niż 159,3 mln zł.

Z tego wynika, że w ramach rekompensat i abonamentu państwowe telewizja i radio miały otrzymać w 2019 roku w sumie ok. 1,91 mld zł. Jeśli wejdą w życie nowelizacja, to w 2020 roku suma ta ma podskoczyć do 2,6 mld zł.