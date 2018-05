Jeżeli projekt ustawy powołujący spółkę Polskie Domy Drewniane zostanie uchwalony przez parlament do lipca, to chciałbym, by spółka powstała za trzy, cztery miesiące, czyli w okolicach września, października - powiedział we wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk, w audycji radiowej Jedynki, pytany, kiedy mogłaby powstać spółka Polskie Domy Drewniane, wyraził nadzieję, że stanie się to "w ciągu kilku miesięcy". Doprecyzował, że chciałby, aby powstała za trzy, cztery miesiące.

Jak mówił minister, projekt ustawy powołujący spółkę jest skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. - Jeżeli ta ustawa (...) zostanie uchwalona przez parlament do wakacji, czyli do końca lipca, to wtedy wrzesień, październik będzie takim czasem tworzenia tej spółki - dodał.

Pytany, czy domy drewniane będą powstawały z drewna wycinanego przez Lasy Państwowe powiedział, że chciałby, aby domy z tego drewna były budowane też w Polsce, bo obecnie "drewno jest niestety wywożone, głównie za granicę".

Nowa spółka

W projekcie nowelizacji ustawy o lasach autorstwa Ministerstwa Środowiska, proponuje się powołanie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD). Jej celem jest wspieranie budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego.

Spółka będzie operatorem mieszkaniowym działającym w ramach programu Mieszkanie plus. Inwestycje budowane przez PDD będą przeznaczone na wynajem oraz na wynajem z opcją dojścia do własności.

PDD będą pełnić rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe.

Założycielami spółki będą Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. Spółka będzie budować nie tylko domy jednorodzinne, ale także wielorodzinne. Kapitał zakładowy spółki ma wynosić co najmniej 50 mln zł; Lasy Państwowe mają wnieść do spółki grunty, a NFOŚiGW oraz BOŚ sfinansować budowę domów.