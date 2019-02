Polska sprzedaje za granicę ponad 80 procent wyprodukowanej wołowiny, jej eksport jest kluczowy dla opłacalności tej produkcji - powiedział prezes Polskiego Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2017 r. eksport żywca wołowego, mięsa, podrobów i przetworów wołowych wyniósł 473 tys. ton, tj. o 10 proc. więcej niż w 2016 r. Jego wartość wyniosła 1 mld 580 mln euro czyli o 18,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Szacuje się, że w 2018 r. eksport może być na poziomie 490 tys. ton.



24-godzinny monitoring w ubojniach. Minister rolnictwa chce zmian w ustawie - Bardzo trudno będzie odbudować zaufanie i może się okazać, że dziesiątki milio... zobacz więcej » W pierwszym półroczu 2018 r. eksport wyniósł 236 tys. ton czyli o 4,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.



Polska wysyła przede wszystkim mięso schłodzone i mrożone (w 2018 r. było to ponad 420 tys. ton ok. 67 proc. wolumenu). Z danych resortu rolnictwa wynika, że w okresie styczeń-listopad 2018 r. wyeksportowano 235,5 tys. ton mięsa schłodzonego, o wartości 893 mln euro, a mięsa mrożonego - 67 tys. ton o wartości 242 mln euro.



W 2018 r. głównym rynkiem zbytu była UE, której udział w wywozie wyniósł ponad 80 proc. Największymi odbiorcami polskiej wołowiny są: Włochy, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania i Francja.

Eksport rośnie

Wierzbicki zauważył, że eksport wołowiny z roku na rok rośnie. Sukces branża zawdzięcza "dobrej jakości mięsa, po rozsądnej cenie". Podkreślił, że ostatni incydent nielegalnego uboju bydła "podkopał wiarygodność do polskiej wołowiny".

Przypomnijmy, ze "Superwizjer" TVN ujawnił kwitnący w Polsce rynek obrotu chorym i martwym bydłem. Patryk Szczepaniak, dziennikarz "Superwizjera", który zatrudnił się w rzeźni skupującej chore i padłe krowy, opowiada o tym, co widział i jak został zdekonspirowany. CZYTAJ W MAGAZYNIE TVN24

Inspekcja Weterynaryjna we współpracy z policją natychmiast podjęła czynności sprawdzające, wyjaśniające i zabezpieczające. Rzeźnia, w której dokonywano nielegalnego uboju została zamknięta. Z list dystrybucyjnych wynika, że mięso trafiło do kilkudziesięciu punktów w Polsce i zagranicę - do 14 krajów.

ZOBACZ REPORTAŻ "SUPERWIZJERA" O MIĘSIE CHORYCH KRÓW



Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej prof. Andrzej Kowalski uważa, że sukces sektora wołowiny jest "niewątpliwy". Po wejściu do UE produkcja wołowiny rośnie, poprawia się jakość mięsa. - Przyzwyczailiśmy się do informacji na temat bardzo dobrych wyników w handlu drobiem, a tymczasem wartość wywozu wołowiny jest porównywalna do eksportu kurczaków - zaznaczył Kowalski.



Rośnie lista krajów, do których trafiła polska wołowina z chorego bydła Mięso z nielegalnego uboju krów w polskich rzeźniach trafiło do 14 krajów Unii E... zobacz więcej » Eksport wołowiny jest koniecznością, gdyż w Polsce spożycie tego mięsa jest niewielkie i waha się w granicach 2-3 kg rocznie na osobę.

Pod lupą Brukseli

W poniedziałek do Polski przylecą inspektorzy Komisji Europejskiej, aby zbadać sprawę nielegalnego uboju krów.

- Moje służby pozostają w stałym kontakcie z polskimi władzami. Uważnie śledzę tę sprawę i poprosiłem inspektorów z mojego zespołu, aby w poniedziałek byli w Polsce i ocenili sytuację na miejscu - poinformował unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis, cytowany w oświadczeniu przesłanym przez KE.



Jak dodał komisarz, "obecnie priorytetem jest wykrywanie i wycofywanie z rynku wszystkich produktów pochodzących z tej rzeźni".

- Wzywam państwa członkowskie, których to dotyczy, do podjęcia szybkich działań. Jednocześnie wzywam polskie władze, aby w trybie pilnym zakończyły swoje dochodzenie, podejmując wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia przestrzegania prawodawstwa UE, w tym zastosowania skutecznych, szybkich i odstraszających kar wobec sprawców takiego przestępczego zachowania, które mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i jest niedopuszczalnym traktowaniem zwierząt - poinformował.