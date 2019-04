Polska zajęła 3 miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej wśród 20 państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nadbałtyckich - wynika z przedstawionej w czwartek informacji Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK). Polskę wyprzedzają Estonia i Czechy, a na kolejnych pozycjach plasują się Słowacja i Słowenia. W latach 2016-2018 nasz kraj zajmował w rankingu 2 miejsce.

Pozytywne oceny inwestorów zagranicznych Polska uzyskała głównie za członkostwo w UE, jakość kadr i dostępność poddostawców. Krytyczne oceny dotyczyły niskiej przewidywalności polityki gospodarczej – takie wyniki przyniosła przeprowadzona już po raz 14. ankieta koniunkturalna.

Badanie opracowała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z 14 innymi izbami bilateralnymi w Polsce. Polska gospodarka rozwija się najszybciej od 11 lat. Na horyzoncie widać spowolnienie W 2018 roku polska gospodarka rozwijała się najszybciej od 11 lat. Po raz pierws... zobacz więcej »

Ocena inwestorów

- Ponad połowa (54 proc.) ankietowanych inwestorów zagranicznych w Polsce dobrze ocenia aktualny stan naszej gospodarki - wskazał prezentujący wyniki rankingu Michael Kern, dyrektor generalny AHK Polska.

Kolejne 38 proc. wybrało ocenę zadowalającą, a negatywną opinię wyraziło niecałe 8 proc. ankietowanych. Słabiej niż w ubiegłym roku oceniana jest natomiast perspektywa rozwoju gospodarki – niespełna 15 proc. badanych twierdzi, że sytuacja w gospodarce będzie się poprawiać (w ub.r. było to ok. 34 proc. inwestorów), zdecydowana większość ocenia, że sytuacja pozostanie bez zmian, a ponad jedna czwarta - że kondycja naszej gospodarki pogorszy się w 2019 r.



- Polskę jako miejsce swoich inwestycji wybrałoby ponownie 94,5 proc. działających u nas firm zagranicznych; w 2018 roku było to 90,1 proc. - podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński podczas konferencji poświęconej prezentacji raportu. Jego zdaniem zagraniczne firmy przyciąga do Polski m.in. strategiczne położenie naszego kraju oraz 38-milionowa populacja.

Przewidywalność i podatki

W 2019 r. do czołówki najlepiej ocenianych czynników atrakcyjności inwestycyjnej Polski dołącza "dyscyplina płatnicza firm". Kolejne miejsca zajmują jakość wykształcenia akademickiego i stan infrastruktury.

Najniższe noty uzyskuje sfera regulacyjna: poziom przewidywalności polityki gospodarczej i stabilności polityczno-społecznej, a także system i instytucje podatkowe oraz obciążenia podatkowe.

"Podobnie jak w ub.r., firmy sygnalizują niską dostępność wykwalifikowanych pracowników i presję na koszty wynagrodzeń. "Przewidywany uśredniony wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce w 2019 r. jest jednak znacznie mniejszy niż w ubiegłorocznej ankiecie – w 2019 r. to ok. 3,7 proc. wobec 6,2 proc. prognozowanych wiosną 2018 r." - wskazuje AHK.

Ankietowani przedsiębiorcy "dość optymistycznie" oceniają sytuację własnych firm. "Mimo niepewności w sferze regulacyjnej, jaką generuje szybko zmieniające się prawo gospodarcze, i wyzwania, jakim jest sytuacja na rynku pracy, przedsiębiorcy pozostają optymistami w kwestii perspektyw dla działalności ich własnych firm w kolejnych miesiącach 2019 r." - wskazała AHK.

Awans Estonii

Estonia - lider tegorocznego rankingu - zdobyła 4,2 pkt. na sześć możliwych i awansowała z pozycji trzeciej, zajmowanej w zeszłym roku. Czechy z oceną 4,16 pkt. zajęły miejsce drugie, a trzecie Polska - z oceną 4,05 pkt. (w latach 2016-2018 nasz kraj zajmował w rankingu 2. miejsce). W zestawieniu wyprzedzamy Słowację (4,02 pkt.) i Słowenię (3,98 pkt.), oceniono łącznie 20 państw.



Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przeprowadziła badanie w lutym i marcu 2019 r. we współpracy z 14 innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce (IGCC). W ankiecie udział wzięło 205 firm zagranicznych działających w Polsce.