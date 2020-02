Polska przegoniła Portugalię pod względem PKB na osobę - wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego za 2019 rok. W zestawieniu MFW nasz kraj wyprzedzają jednak między innymi Czechy i Węgry.

Z danych MFW wynika, że w Polsce PKB (Produkt Krajowy Brutto) na osobę liczony według parytetu siły nabywczej, czyli z uwzględnieniem różnic cen w poszczególnych krajach, w 2019 roku wyniósł 33,89 tysiąca dolarów, podczas gdy w Portugalii - 33,67 tysiąca dolarów.

Nasz kraj znalazł się także przed Grecją (30,25 tysiąca dolarów), którą po raz pierwszy wyprzedziliśmy w 2015 roku.

W porównaniu do 2018 roku awans zaliczyły Węgry (34,04 tysiąca dolarów), które wyprzedziły nie tylko Portugalię, ale i Polskę. Przed naszym krajem znaleźli się także nasi sąsiedzi Czesi - 38,83 tysiąca dolarów, Litwini - 36,7 tysiąca dolarów oraz Słowacy - 36,64 tysiąca dolarów.

W Niemczech PKB na głowę liczone według parytetu siły nabywczej w 2019 roku wyniosło 53,57 tysiąca dolarów. Spośród europejskich krajów najwyższy wskaźnik zanotowano w Luksemburgu - 108,95 tysiąca dolarów.





Polska zmniejsza dystans

Ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Sawulski, komentując dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zaznaczył, że już z ubiegłorocznych prognoz Funduszu wynikało, że "polska gospodarka przegoni nie tylko Grecję, ale też Portugalię". Ocenił, że w tej chwili "na horyzoncie mamy już Włochy i Hiszpanię".



Jak zaznaczył, Polska w ciągu ostatnich lat w znaczącej mierze zniwelowała dystans, który dzielił nasz kraj od tak zwanych krajów Południa. Wskazał też, że jeśli chodzi o tak zwane ścisłe centrum UE, czyli na przykład Francję czy Niemcy, to dogonienie ich zajmie wiele lat.

- W tej chwili trudno powiedzieć, jak długo to potrwa, ponieważ tego typu wieloletnie prognozy zawsze obarczone są dużą niepewnością - zaznaczył Sawulski.



Jego zdaniem obserwowane od miesięcy osłabienie koniunktury wpłynie na osłabienie tempa wzrostu polskiego PKB, jednak - jak podkreślił - Polska rozwija się znacznie szybciej niż "stara UE", co powinno sprawić, że dystans w zamożności będzie się zmniejszać.



Zapisane w budżecie na 2020 rok tempo wzrostu gospodarczego ma wynieść 3,7 procent. Według opublikowanego pod koniec stycznia szacunku GUS, PKB wzrósł w 2019 roku o 4 procent, po wzroście o 5,1 procent w 2018 roku.