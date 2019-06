Nie chcemy uciekać i nie uciekamy od wielkiej transformacji polskiej energetyki - podkreślił w poniedziałek w Gdyni premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Polska chce stawiać między innymi na energetykę prosumencką.

Szef rządu w trakcie otwarcia drugiego Forum Wizja Rozwoju zwrócił uwagę, że transformując polską energetykę, nie możemy abstrahować "od bilansu otwarcia", tego, że była ona oparta praktycznie wyłącznie na węglu.



Dodał, że polska energetyka podjęła już wiele wysiłku, by stać się bardziej czystą.



Morawiecki: walczymy o nasze interesy, żeby koszty energii były jak najniższe Decyzje podjęte na szczycie Unii Europejskiej i prowadzone dyskusje odpowiadają... zobacz więcej » - My kładziemy nacisk na wielkie programy, na czyste powietrze (program antysmogowy - red.), na energetykę prosumencką (konsument jest także producentem energii z OZE - red.), na to, żeby Polska była krajem czystym, opartym o czyste źródła energii - powiedział.

Polska blokuje zapisy

Podczas ubiegłotygodniowego szczytu UE zapisy wniosków końcowych, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r., zostały zablokowane przez Polskę i kilka innych państw unijnych.



Strategia klimatyczna, nad którą od jakiegoś czasu pracuje UE, ma wyznaczać nowe cele dotyczące redukcji gazów cieplarnianych i zdecyduje o tym, jaki będzie kształt unijnej polityki w tym zakresie na najbliższe dekady. Scenariusz, który zakłada, że do 2050 roku unijna gospodarka będzie neutralna pod względem emisji CO2, oznacza, że będzie ona tyle samo pochłaniała, co emitowała gazów cieplarnianych.



Warszawa sprzeciwiła się zapisom ze szczytu m.in. przez brak wyliczeń, jakie będą koszty nowego celu. W projekcie wniosków były wprawdzie sformułowania o tym, że transformacja miałaby być tak przeprowadzona, by chronić europejską konkurencyjność, zapewniać sprawiedliwość oraz brać pod uwagę uwarunkowania poszczególnych państw członkowskich, ale okazało się to niewystarczające.



Komisja Europejska, która jesienią ubiegłego roku przedstawiła długoterminową wizję neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r., wskazała, że jej realizacja będzie wymagać wspólnych działań w siedmiu obszarach.

Chodzi o efektywność energetyczną; energię ze źródeł odnawialnych; czystą, bezpieczną i opartą na sieci mobilność; konkurencyjny przemysł i gospodarkę o obiegu zamkniętym; infrastrukturę i połączenia międzysystemowe; biogospodarkę i naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, a także wychwytywanie i składowanie CO2 w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.