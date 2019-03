Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży w sklepach sieci Polomarket partii buraczków tartych. "W produkcie jest możliwa obecność szkła, co wiąże się z ryzykiem zranienia przewodu pokarmowego" - czytamy w komunikacie.

Wycofanie produktu to efekt skargi konsumenta dotyczącej obecności szkła.

"W związku z tym, że zakład produkcyjny nie jest w stanie zagwarantować, że w pozostałych opakowaniach kwestionowanej partii produktu nie znajduje się szkło Polomarket Sp. z o. o. podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży w sklepach sieci Polomarket wskazanej w komunikacie partii produktu >>Buraczki tarte o smaku łagodnym<< marki Zaczarowany Ogród" - podał GIS.

Polomarket wycofał buraczki ze sprzedaży

Sieć sklepów zaapelowała do klientów o "natychmiastowy zwrot produktu". Chodzi o buraczki tarte łagodne 350 g Zaczarowany Ogród z terminami przydatności do spożycia do 11.2020 i numerze partii B20118.

Ich producentem jest Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Unisław.

Jak poinformowała firma, "artykuł ten można zwrócić w każdym sklepie Polomarket bez okazywania paragonu, a koszt jego zakupu zostanie zwrócony".

Ponadto, jak podał Główny Inspektorat Sanitarny, informacja o wycofaniu produktu została umieszczona w sklepach należących do sieci. "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę" - dodano.

Jednocześnie wskazano, by nie spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

