Policja ostrzega, że wciąż pojawiają się nowe sposoby, za pomocą których przestępcy próbują pozbawić nas pieniędzy. "W ostatnim czasie internetowi oszuści coraz chętniej podszywają się pod firmy kurierskie i wysyłają SMS-y z linkiem do strony, na której należy dokonać rzekomej dopłaty do przesyłki i tym samym umożliwić im wyłudzenie środków z konta bankowego" - czytamy. Ofiarą takiego oszustwa padł mieszkaniec powiatu legnickiego.

Policja w komunikacie zamieszczonym na stronie wskazała, że zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo niska - około 1 złotego.

SMS-y od oszustów

"W wiadomości podany jest także link, który przekierowuje potencjalną ofiarę na stronę łudząco podobną do strony banku bądź operatora płatności, gdzie nieświadoma osoba wprowadza wrażliwe dane dotyczące konta takie, jak login czy hasło i umożliwia tym samym przechwycenie tych danych przez oszustów" - czytamy. Według funkcjonariuszy, ktoś, kto często otrzymuje paczki, jest łatwym celem dla przestępców, zwłaszcza jeśli oczekuje akurat na przesyłkę.



W innym wariancie wspomnianej metody oszuści w wiadomości przesyłają link do aplikacji, które infekują telefon. Policja zwróciła uwagę, że w ten sposób niepowołane osoby mogą wyciągać hasła do aplikacji bankowych czy też przekierowywać SMS-y, dzięki czemu przejmują kontrolę nad konkretnym kontem bankowym. Telefony są bardzo często na celowniku oszustów. Głównie dlatego, że są gorzej zabezpieczane przed tego typu atakami niż komputery osobiste.

Jak podała policja, w ostatni weekend ofiarą takiego oszustwa padł mieszkaniec powiatu legnickiego, który otrzymał wiadomość SMS z prośbą o dopłatę do przesyłki w wysokości 1 złotego. "Mężczyzna kliknął w link dołączony do feralnej wiadomości, po czym przelał 'brakującą kwotę'. Jak się później okazało, z jego konta zamiast 1 zł, zniknęło prawie 18 tys. zł" - podano.



Policja apeluje o ostrożność i dokładne czytanie wiadomości od rzekomych operatorów i kurierów. "Poświęcenie kilku sekund na zweryfikowanie, jaką transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas przed utratą pieniędzy" - podkreślili funkcjonariusze.