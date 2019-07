Policja ostrzega przed oszustwami internetowymi "na Blika". "Nie dajmy się okraść" - zaapelowano w komunikacie.

Policja poinformowała, że do oszustw "na Blika" doszło w ostatnim czasie w Lubinie w województwie dolnośląskim.

Jak podano, sprawca wykradł dane do konta na profilu społecznościowym jednej ze znajomych mieszkanki Lubina, a następnie za pomocą komunikatora w wiadomości poprosił pokrzywdzoną o dokonanie dwóch przelewów po 1000 złotych każdy - właśnie przy wykorzystaniu "Blika".

1500 złotych straciła z kolei mieszkanka Lubina. Udostępniła ona przestępcom, po tym jak ukradli tożsamość i podszyli się pod znajomą osobę, kod Blik, który posłużył do wypłaty pieniędzy z bankomatu.

Policja wskazała, że sprawcy często tłumaczą, że właśnie stoją przy kasie i chcą zapłacić za zakupy, ale ich karta płatnicza akurat w tym dniu straciła ważność lub proszą o szybką pożyczkę na zakupy przez internet, obiecując zwrot środków finansowych następnego dnia.

W rzeczywistości przestępca stoi przed bankomatem i po otrzymaniu kodu wypłaca środki z konta pokrzywdzonego.

Policja radzi

Policja radzi, by dokładnie czytać komunikaty, przychodzące na telefon podczas każdej transakcji oraz wiadomości od znajomych.

"Taka forma kontaktu może się okazać zwykłym oszustwem. My natomiast możemy stracić swoje oszczędności, ponieważ przestępcy czekają tylko, aby wypłacić nasze ciężko zarobione pieniądze" - podkreślono.

Jednocześnie funkcjonariusze przypominają, by pilnować swoich haseł dostępowych do urządzeń oraz aby zmieniać je co kilka miesięcy. Należy również pamiętać o wylogowywaniu się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu ich użytkowania. Ponadto, nie otwierajmy maili od nieznanych nam nadawców, a co najważniejsze zawartych w nich załączników.

"Oszuści często podszywają się pod witryny banków lub popularnych portali aukcyjnych i społecznościowych. Pamiętajmy, aby nie wpisywać w przypadku wystąpienia wątpliwości swojego loginu oraz hasła" - dodano.

Blik

BLIK to sposób płatności dostępny w aplikacji mobilnej Alior Banku, Banku Millennium, Santander Bank Polska, ING Banku Śląskiego, mBanku, PKO Banku Polskiego, Getin Banku, a także T-Mobile Usługi Bankowe, BNP Paribas, Credit Agricole i Bank Pekao S.A.

Blik umożliwia dokonanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłatę i wpłatę gotówki w bankomatach/wpłatomatach i natychmiastowe przelewy na numer telefonu pomiędzy klientami różnych banków (przelew na telefon).