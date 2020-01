Łódzka policja ostrzega przed oszustami. Przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości z prośbą o uregulowanie niewielkiej wpłaty. Za pomocą znajdującego się w nich linka chcą przejąć dostęp do konta i ukraść przechowywane na nim pieniądze.

Policja opisuje przykład oszukanego mężczyzny, który zgłosił się do do Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Wiadomość nie wzbudziła podejrzeń

Mężczyzna otrzymał wiadomość z prośbą o uregulować zadłużenia za ostatnio dokonaną transakcję w wysokości 1,98 złotych. Robił on ostatnio zakupy przez internet, więc wiadomość nie wzbudziła w nim jakichkolwiek podejrzeń.

"Postanowił niezwłocznie uregulować rzekomą zaległość. Mężczyzna nie podejrzewając oszustwa kliknął w link i został przekierowany na fałszywą stronę płatności elektronicznych "dopłaty", gdzie następnie była możliwość wyboru swojego banku" - relacjonuje policja. Uważaj na swoje pieniądze. Oszustwo na "aktualizację do wykonania" CERT Polska ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod duży bank. Nakłania... zobacz więcej »

Następnie mężczyzna został przekierowany na fałszywą stronę logowania do swojego konta bankowego. Logując się na konto podał swój numer klienta oraz hasło.

"Po zalogowaniu wyświetliła się strona z danymi do przelewu oraz polem, w którym należało podać autoryzacyjny kod SMS wysłany przez bank. Pokrzywdzony podał kod akceptując przelew kwoty, która widniała w fałszywym mailu. Po wykonaniu płatności był przekonany, że spłacił swoją zaległość. Po niedługim czasie okazało się jednak, że z jego konta zniknęły wszystkie oszczędności. Zamiast kwoty 1,98 zł jego kod autoryzacyjny dotyczył przelewu 18.000 złotych. Wówczas zorientował się, że został oszukany" - opisuje policja.

"Ostrzegamy! Dostałeś wiadomość mailową czy sms z informacją o konieczności uregulowania drobnej zaległości czy dopłaty do przesyłki? Uważaj, bo to nowy sposób oszustów na wyłudzenie pieniędzy. W ten sposób nieuprawnione osoby mogą wyciągnąć hasła do aplikacji bankowych i przejąć kontrolę nad kontem bankowym. Aby uniknąć problemów należy uważnie czytać wszystkie otrzymywane wiadomości, a przede wszystkim nie klikać w podejrzane linki, szczególnie jeśli prowadzą do systemów elektronicznych płatności" - czytamy w komunikacie policji.