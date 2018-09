Policja dostała polecenie włączenia się w rządowy program Mieszkanie plus. Policyjni logistycy dostali dwa dni, by znaleźć nieruchomości, które mogą przekazać pod budowę tanich mieszkań - ustalili dziennikarze tvn24.pl.

Pismo z Komendy Głównej Policji trafiło do wszystkich komend wojewódzkich w kraju w ubiegłym tygodniu. Adresatami są zastępcy komendantów wojewódzkich do spraw logistyki.



"W związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy nieruchomości znajdujących się w dyspozycji Państwa jednostek możliwych do wykorzystania w realizacji pierwszego instrumentu pakietu Mieszkanie plus" - tak brzmi pierwsze zdanie dokumentu.



Zgodnie z pismem nieruchomości mają spełniać kilka wymogów: powierzchnia co najmniej 0,5 hektara, dostęp do drogi publicznej, bliskość infrastruktury takiej jak szkoła czy przedszkole.

Pilne zadanie

Pilne zadanie

Na realizację polecenia, czyli przygotowanie pisemnych wykazów spełniających wymogi nieruchomości, mundurowi logistycy otrzymali tylko dwa dni.

Zapytaliśmy zatem oficjalnie, czy sama centrala policji przekazała jakieś nieruchomości i czy dwa dni to wystarczający czas, by rzetelnie wykonać polecenie.



- Nie przekazaliśmy, bo nie posiadamy takich nieruchomości - usłyszeliśmy w zespole prasowym Komendy Głównej Policji.

- Czas jest wystarczający do spełnienia tego polecenia. Logistycy w kraju na bieżąco wiedzą, jakimi nieruchomościami gospodarzą - zapewniono.

Milczenie resortu

Według naszych informacji Komenda Główna Policji wysyłając ten rozkaz wykonywała polecenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Już we wtorek w ubiegłym tygodniu wysłaliśmy pytania do zespołu prasowego resortu.

Chcieliśmy między innymi wiedzieć, czy samo ministerstwo przekazało jakieś tereny, które mogłyby zostać wykorzystane w rządowym programie, a także, czy podobne polecenia otrzymały inne formacje podległe nadzorowi MSWiA, jak Straż Pożarna, Straż Graniczna czy Służba Ochrony Państwa.

Żadnych odpowiedzi jednak nie otrzymaliśmy.

Niewiele gruntów

Jak twierdzą nasi mundurowi rozmówcy, komendy wojewódzkie policji nie są właścicielami zbyt wielu nieruchomości.



- Obowiązuje nas zasada racjonalnego gospodarowania. Czyli żaden logistyk nie powinien godzić się na płacenie podatku od nieruchomości, od ziemi, która jest niepotrzebna - ocenił jeden z funkcjonariuszy.

- Te nieruchomości, które posiadamy, często wymieniamy z samorządem - zwrócił uwagę. W zamian otrzymując mniejszą, ale dogodniejszą, na przykład do budowy nowej komendy.

Bank ziemi

Bank ziemi

Przypomnijmy, że grunty pod Mieszkanie plus należące do Skarbu Państwa lub kontrolowanych przez państwo spółek mają trafiać do tak zwanego banku ziemi. Powołano go ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), która weszła w życie 11 września ubiegłego roku.

Dotychczas dane o około 600 hektarach gruntów, które mogą zostać spożytkowane pod cele mieszkaniowe, do KZN przekazały PKP. W sumie 238 nieruchomości znajduje się w większych miastach, powyżej 20 tysięcy mieszkańców, między innymi w Krakowie, Gdańsku i Szczecinie.

Pod koniec sierpnia prezes PKP SA Krzysztof Mamiński poinformował o podpisaniu kolejnych umów przedwstępnych na przekazanie gruntów na potrzeby Mieszkania plus. Jak dodał, szykowane są także kolejne grunty do przekazania.

Ponad 200 nieruchomości do dyspozycji Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przekazała także Poczta Polska. Z kolei Lasy Państwowe dostarczyły dane o nieruchomościach o łącznej powierzchni ponad 348 tys. 640 ha.



Ponadto Agencja Mienia Wojskowego przekazała szczegółowe dane przeszło 5 tys. działek o powierzchni ponad 2,77 tys. ha, zaś Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dostarczył dane dotyczące 45 tys. działek, o łącznej powierzchni ponad 59 tys. ha.



Należy pamiętać, że przekazanie danych nie oznacza, że na tych działkach powstaną nowe mieszkania. Decydują o tym urzędnicy KZN, którzy sprawdzają lokalizacje, a następnie wybierają grunty nadające się do wykorzystania w programie Mieszkanie Plus.

Będą zmiany

Wkrótce ma dojść jednak do zmiany przepisów, która ma przyspieszyć proces przekazywania nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości.



W ustawie mają zostać zmienione zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości. W praktyce wiele przewidzianych w ustawie rozwiązań było bowiem martwych. Pojawił się na przykład problem z przekazywaniem za darmo gruntów do KZN.



Zgodnie z informacjami PAP przedstawiona przez Radę Mieszkalnictwa propozycja zmiany ustawy o KZN ma rozwiązać ten problem. Podmiotom, od których przejęte zostaną grunty, zostanie "przekazana rekompensata w wysokości 90 procent wartości tych gruntów, w przypadku gdy (KNZ - red.) przejmie i następnie zbędzie tę nieruchomość".