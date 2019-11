Około 2,5 miliona Polaków przebywało czasowo poza granicami Polski na koniec 2018 roku - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To o 85 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Po raz pierwszy od 2005 roku Wielka Brytania nie jest już najpopularniejszym kierunkiem polskiej emigracji.

GUS poinformował, że "rok 2018 był pierwszym od ośmiu lat rokiem, w którym nastąpiło zmniejszenie wielkości zasobu imigracyjnego Polaków w innych krajach, głównie w Wielkiej Brytanii".

Według urzędu, prawdopodobnie wpływ na zmniejszenie liczby nowych wyjazdów za granicę i wzrost liczby powrotów miała dobra sytuacja na polskim rynku pracy, w tym niski poziom bezrobocia, a także – w przypadku Wielkiej Brytanii – niepewność związana z brexitem.

Polacy za granicą

Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku, na koniec 2018 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2,5 miliona stałych mieszkańców naszego kraju. W Europie przebywało około 2,2 miliona osób, czyli o 86 tysięcy mniej niż w 2017 roku. Większość z nich, bo około 2 miliony, przebywała w krajach Unii Europejskiej.

Polska wśród państw, które mogą ucierpieć najbardziej. Raport o skutkach brexitu Polska znajdzie się w gronie państw Unii Europejskiej najbardziej dotkniętych po... zobacz więcej » Najwięcej polskich emigrantów mieszkało w Niemczech - 706 tysięcy. Oznacza to, że na drugie miejsce w zestawieniu spadła Wielka Brytania. Na Wyspach mieszkało na koniec 2018 roku 695 tysięcy Polaków. Z danych GUS wynika, że ostatni raz więcej naszych rodaków przebywało w Niemczech niż w Wielkiej Brytanii w 2005 roku.

Ponadto, w czołówce najpopularniejszych kierunków polskiej emigracji znalazły się: Holandia - 123 tysiące oraz Irlandia - 113 tysięcy.

Najbardziej znaczące zmiany w 2018 roku zaobserwowano w przypadku Wysp Brytyjskich. Liczba przebywających tam polskich emigrantów zmniejszyła się o około 98 tysięcy - 12 procent. "Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj niż do niego wyjechało. Spośród osób, które opuściły Wielką Brytanię część powróciła do Polski, a pozostali przenieśli się do innych krajów" - wskazał GUS.

Niewielki wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Niemczech (o 3 tysiące), a także w Holandii, Austrii, Czechach, Danii, Irlandii, Szwecji, Norwegii oraz innych krajach spoza UE, głównie

w Szwajcarii i Islandii.

GUS zwrócił uwagę, że podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia tam pracy.