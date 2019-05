Największe polskie przedsiębiorstwa i międzynarodowe firmy działające w Polsce przedstawią w niedzielę oferty zatrudnienia Polakom z Wielkiej Brytanii podczas odbywających się w Londynie targów pracy - poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Jak wskazano, do powrotu do kraju i podjęcia pracy w Polsce będą zachęcać rodaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, między innymi PZU, Asseco, Goldman Sachs, Credit Suisse, LG Chem, Polpharma Biologics, Polpharma, Johnson&Johnson, Orlen, Jabil, Orange, Adamed, Roche, IBM, PKO BP, Budimex, Siemens, LOT AMS, Grupa Żywiec, Fujitsu, Selena, Fundacja Go4Poland (GPW), Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.



Udział w targach zapowiedzieli, między innymi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski. Przewidziano debaty na temat sytuacji na polskim rynku pracy.

Praca w Polsce

Według minister Emilewicz to dobry moment na zorganizowanie tego typu targów, bo na polskim rynku mamy rekordowo niskie bezrobocie, pracodawcy szukają pracowników.

- Oferta skierowana jest pewnie w większości do najmłodszego pokolenia emigracyjnego. Tego, które albo pojechało do Wielkiej Brytanii na studia, albo są to dzieci tych, którzy wyjechali tam w latach 90. i nie bardzo orientują się, jaka jest dzisiaj kondycja polskiej gospodarki, jakie oferty pracy są dla nich dostępne - mówiła w rozmowie z PAP Emilewicz.

Minister w klipie zapowiadającym targi wskazała, że są one adresowane do Polaków, "którzy zdecydowali się kiedyś wyjechać do Wielkiej Brytanii". - Dzisiaj zastanawiają się, czy opłaca się wracać do Polski. My jesteśmy przekonani, że to się naprawdę opłaca - podkreśliła szefowa MPiT.

W czwartek minister rodziny Elżbieta Rafalska poinformowała, że stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 5,6 procent i w porównaniu do marca spadła o 0,3 punktu procentowego. To najniższy wynik od października 1990 roku.



Targi w Londynie, które potrwają od 9 do 16.30, przygotowało ministerstwo przedsiębiorczości wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odbędą się one w londyńskim Queen Elizabeth II Centre, będzie im towarzyszyć część konferencyjna - w panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele firm oraz instytucji państwowych.