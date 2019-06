Polacy w światowej czołówce uczciwych znalazców portfeli

Wylegitymował się okładką magazynu, bo zgubił portfel. Tak dostał się do samolotu

Wylegitymował się okładką magazynu, bo zgubił portfel. Tak dostał się do samolotu "Źródło: TVN24 BiS"

Odtwórz: Wylegitymował się okładką magazynu, bo zgubił portfel. Tak dostał się do samolotu

Odtwórz: Wylegitymował się okładką magazynu, bo zgubił portfel. Tak dostał się do samolotu

Mieszkańcy Polski należą do grona najuczciwszych znalazców portfeli na świecie. Z opublikowanego przez pismo "Science" badania wynika, że pod tym względem Polska plasuje się na szóstym miejscu. Liderami uczciwości są Szwajcarzy.

Liderem przeprowadzonego w 40 państwach świata rankingu jest Szwajcaria, w której znalezione portfele z zawartością pieniędzy oddało 79 proc. znalazców, zaś znalezione, ale puste - 74 proc.



Równie wysoki wskaźnik uczciwych znalazców portfeli zanotowano w Norwegii. Te z zawartością pieniędzy wróciły do 79 proc. właścicieli, natomiast puste do 71 proc.

Polska wysoko

Oto najbogatsi Polacy. Dziewiętnastu debiutantów w rankingu 369 milionów złotych, czyli o 40 milionów złotych więcej niż przed rokiem, trzeb... zobacz więcej » Polska - sklasyfikowana na 6. miejscu - jest krajem, w którym zwrot znalezionego portfela w niewielkim stopniu zależy od jego zawartości. Uczciwych znalazców portfeli z gotówką było 69 proc., podczas gdy tych, którzy oddali je pomimo braku zawartości – 63 proc.



Poza Szwajcarią i Norwegią wyższy, niż w Polsce, poziom uczciwości wśród znalazców portmonetek zanotowano jeszcze w Holandii, Danii oraz w Szwecji.



Z kolei zaraz za Polską uplasowały się takie kraje, jak Nowa Zelandia, Czechy, Niemcy oraz Francja.



Najniżej w badaniu przeprowadzonym na terenie 355 gmin miejskich w 40 państwach świata wypadły Maroko, Kazachstan oraz Chiny. W ostatniej w klasyfikacji Chińskiej Republice Ludowo-Demokratycznej puste portfele zwróciło 7 proc. znalazców, zaś z zawartością pieniędzy – 22 proc.

Nieoczekiwany wynik

W ramach badania przeprowadzonego przez naukowców z kilku szwajcarskich uniwersytetów na potrzeby studium wykorzystano 17 tys. portfeli, z których część była pusta, zaś pozostałe miały we wnętrzu od 13 do 94 dolarów.



Jak wyjaśnił koordynator badania Michel Marechal, ekonomista z uniwersytetu w Zurychu, podzielenie zawartości portmonetek na puste, z niewielką oraz z dużą ilością pieniędzy służyło potwierdzeniu hipotezy, że uczciwość wzrasta wraz z mniejszą zawartością znalezionych środków.



- Nieoczekiwanie otrzymaliśmy odwrotny wynik - komentuje Marechal nawiązując do faktu, że częściej zwracane portfele posiadały w swoim wnętrzu pieniądze.