Od 250 tysięcy do 380 tysięcy Polaków może wrócić z emigracji - uważa Andrzej Kubisiak, ekspert do spraw rynku pracy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak dodał, nawet gdyby tylko część z nich udało się skłonić do powrotu, będzie to miało pozytywny wpływ na gospodarkę.

W czwartek Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował wyniki badania ankietowego, z których wynika, że około 15 procent migrantów jest zdecydowana wracać do Polski w przyszłości, niezależnie od poziomu wynagrodzeń.

Eksperci banku zwrócili uwagę, że "dobra sytuacja gospodarcza wpłynęła również na istotne ograniczenie odsetka emigrantów planujących pozostanie na emigracji na stałe na rzecz powrotu do Polski w dalszej przyszłości (za minimum trzy lata)".

Brexit

- To pierwsza publikacja analityczna ukazująca skalę potencjału, który mógłby wrócić do Polski - powiedział Kubisiak. Jego zdaniem do naszego kraju może wrócić około 250-380 tysięcy osób, o które "warto powalczyć", zwłaszcza - jak zaznaczył - że na rodzimym rynku pracy jest około 140 tysięcy wakatów. Jego zdaniem nawet gdyby tylko część z tej grupy udało się skłonić do powrotu, będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój gospodarki.



Minister namawia Polaków do powrotu z emigracji Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz namawiała w niedziel... zobacz więcej » Według eksperta naszych rodaków do powrotu mogą zachęcić czynniki zewnętrze, takie jak na przykład niekontrolowany brexit. Efektem tego procesu - jak wskazał - może być spowolnienie gospodarcze. - W praktyce będzie to oznaczać wzrost bezrobocia i zwiększoną liczbę wyjazdów cudzoziemców, którzy przyjechali tam do pracy - wyjaśnił Andrzej Kubisiak.



Przypomniał, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia podczas wielkiego kryzysu finansowego w latach 2008-2010, kiedy wielu emigrantów wróciło do Polski z Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Ulgi podatkowe

Według eksperta Polskiego Instytutu Ekonomicznego, drugim czynnikiem zachęcającym do powrotów są finanse. Zauważył, że pod tym względem polskim pracodawcom trudno konkurować jednak na przykład z niemieckimi czy holenderskimi. Jego zdaniem zachętą mogą być ulgi podatkowe, podobne do tych, które otrzymują inwestorzy zagraniczni. Przypomniał, że ten mechanizm sprawdził się już w innych krajach, na przykład w Hiszpanii.



- Dobrze by było, żeby Polska opracowała taką ofertę, którą będzie mogła przedstawić emigrantom - powiedział.



Wskazał, że najbardziej skłonni do powrotu mogą być tak zwani single, którzy nie mają za granicą rodzin. Powołując się na raport NBP przypomniał, że w Wielkiej Brytanii i Holandii takie osoby stanowią około 40 procent emigrantów, natomiast w Niemczech - aż 60 procent.