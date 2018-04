Odtwórz: Kuratorium do nauczycieli: niech w dni wolne nie będzie prac domowych

Od kwietnia nauczyciele mają zarabiać więcej. W ubiegłym tygodniu minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek ich wynagrodzenia zasadniczego. Zasadnicze pensje nauczycieli wzrosną od 123 do 168 złotych brutto. Kolejną podwyżkę pensji nauczyciele mają dostać w styczniu 2019 roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 marca. Dokument zakłada podwyżki dla nauczycieli – od 1 kwietnia wzrasta ich płaca zasadnicza. Wyższe pensje nauczyciele dostaną więc już po świętach. Nauczyciele należą do jednej z nielicznych grup zawodowych, które otrzymują pensję "z góry", czyli na początku miesiąca, a nie pod jego koniec. Mundurowi chcą podwyżek. Ministrowie dostali ultimatum Podwyżek o 650 złotych dla funkcjonariuszy domagają się związki zawodowe działaj... zobacz więcej »

Rozporządzenie

Rozporządzenie zawiera tabelę z kwotami minimalnych stawek określonych dla wszystkich czterech stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz poziomu ich wykształcenia (wyróżniono trzy takie poziomy: magistra z przygotowaniem pedagogicznym, magistra bez przygotowania pedagogicznego lub licencjata z przygotowaniem pedagogicznym oraz licencjata bez przygotowania pedagogicznego).

Najwyższe kwoty dotyczą nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Z Systemu Informacji Oświatowej wynika, że taki poziom wykształcenia ma ponad 90 proc. nauczycieli.

Z tabeli wynika, że wynagrodzenie nauczyciela (magistra z przygotowaniem pedagogicznym) na poziomie: stażysty od kwietnia wynosi 2417 złotych brutto (oznacza to wzrost o 123 złotych brutto), nauczyciela kontraktowego - 2487 złotych brutto (wzrost o 126 złotych brutto), nauczyciela mianowanego - 2824 złotych brutto (wzrost o 143 złotych brutto), nauczyciela dyplomowanego - 3317 złotych brutto (wzrost o 168 złotych brutto).

Wyższa kwota bazowa

Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest skutkiem zwiększenia kwoty bazowej, służącej do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Kwota bazowa obowiązująca od kwietnia to 2900,20 złotych. To o 5,35 proc. więcej niż w 2017 roku i w pierwszym kwartale 2018 roku.

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki. Z ustawy budżetowej wynika, że od 1 kwietnia średnie wynagrodzenie wzrośnie o 147 złotych dla nauczyciela stażysty, o 163 złotych dla nauczyciela kontraktowego, o 212 złotych dla nauczyciela mianowanego i o 271 złotych dla dyplomowanego.

Deklaracje

Zgodnie z deklaracją złożoną na rozpoczęcie roku szkolnego przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską i ówczesną premier Beatę Szydło, kwietniowa podwyżka ma być pierwszą z trzech zaplanowanych. Następną nauczyciele mają dostać od 1 stycznia 2019 roku, a kolejną – po roku, w styczniu 2020 roku.

"To będzie 15,8 proc. w ciągu trzech lat, przy prognozowanym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynoszącym 15,9 proc." - powiedziała minister edukacji po podpisaniu rozporządzenia.