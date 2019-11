O pilne przeprowadzenie inicjatywy senackiej w sprawie emerytur kobiet z rocznika 1953 zwrócił się do marszałka Senatu Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Podkreślił, że w ich przypadku emerytury są nawet o kilkaset złotych niższe niż powinny.

Bodnar zwrócił się do marszałka Senatu z wnioskiem o możliwie pilne przeprowadzenie inicjatywy senackiej dotyczącej projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek RPO

Celem projektu ustawy - jak pisze RPO - jest przywrócenie większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną.



RPO podkreślił, że emerytury części kobiet z rocznika 1953 są nawet o kilkaset złotych niższe niż powinny. Ustalono je bowiem na podstawie niekorzystnych przepisów, które w tym roku zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.



Rzecznik przypomniał, że z inicjatywą "naprawy przepisów" wystąpił w 2019 r. Senat. Projekt miał być przedmiotem obrad ostatniego przed wyborami posiedzenia Sejmu. Bodnar zaznaczył, że porządek obrad został już ogłoszony, ale marszałek Sejmu postanowił przerwać to posiedzenie i dokończyć je już po wyborach. Projekt emerytalny miał być rozpatrzony właśnie wtedy.



RPO zwrócił się do marszałka Senatu o nadanie priorytetu tej inicjatywie ustawodawczej.

13 listopada br. Marek Borowski, senator sprawozdawca i inicjator nowej ustawy, zapowiedział, że projekt dotyczący kobiet urodzonych w 1953 roku będzie pierwszym projektem z inicjatywy ustawodawczej Senatu nowej kadencji.

- Na skutek pewnego błędu legislacyjnego liczna grupa kobiet otrzymała zaniżone emerytury i wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku stwierdził, że ten przepis ustawowy był niekonstytucyjny. W związku z tym paniom należy się zarówno podwyżka emerytury, jak i wyrównanie za minione lata. To jest czasami pięć, czasami sześć lat, które powinny być wyrównane - tłumaczył.

