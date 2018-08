Ponad 333,5 miliona złotych będzie kosztować podkarpacki odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze do węzła Kamień o długości około 10,5 kilometra. Trasa, która będzie częścią szlaku Via Carpatia, powstanie w ciągu 34 miesięcy.

W czwartek w miejscowości Kamień (Podkarpackie) została podpisana umowa na realizację odcinka z firmą Budimex.

Zadania wykonawcy

Zadaniem wykonawcy będzie między innymi zaprojektowanie tego odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi (w tym pięciu mostów i ośmiu wiaduktów) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.



Zadaniem wykonawcy będzie między innymi zaprojektowanie tego odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi (w tym pięciu mostów i ośmiu wiaduktów) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Firma ma na wykonanie inwestycji 34 miesiące.



Odcinek S19 Podgórze-Kamień, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe-Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne.

Na pozostałe dwa odcinki została już wybrana najkorzystniejsza oferta, ale podmioty, które brały udział w przetargach złożyły odwołania od tej decyzji.

Obecnie na Podkarpaciu kierowcy mogą korzystać z ponad 30 km drogi ekspresowej S19.

Na ponad 85 km tej trasy, na południe od Rzeszowa w kierunku granicy ze Słowacją, jest opracowywana Koncepcja Programowa. Niemal 35 km jest realizowanych w trybie projektuj-buduj, a ponad 19 km jest obecnie w przetargu.









Od Kłajpedy do Kowna

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać między innymi do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.



Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.



Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie około 760 km.