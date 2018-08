Podpisano umowę na projekt i budowę 23-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 od Szczuczyna do węzła Ełk Południe w województwie warmińsko-mazurskim. Wartość zadania wynosi około 699,5 miliona złotych, a jego zakończenie przewidziane jest w trzecim kwartale 2021 roku.

Wykonawcą fragmentu Via Baltica będzie konsorcjum firm Porr SA Warszawa, Porr Bau GmbH Wiedeń, Unibep SA Bielsk Podlaski.

- Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jednocześnie minister zwrócił uwagę, że to przedostatni odcinek Via Baltica w Polsce na który podpisano umowę. Nadal czekamy na wybór wykonawcy około 13-kilometrowego odcinka Łomża Zachód - Kolno w województwie podlaskim.

Nie tylko budowa

S61 Szczuczyn - Ełk Południe realizowana będzie w systemie "Projektuj i buduj".

Zadaniem wykonawcy, przed przystąpieniem do prac budowlanych, będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego, zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń i decyzji niezbędnych do zaprojektowania i wybudowania drogi.



Inwestycja będzie polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Połączenie z siecią dróg lokalnych będzie możliwe poprzez węzły drogowe Guty oraz Ełk Południe.

O Via Baltica

Obecnie w realizacji jest 188 km drogi ekspresowej S61 o wartości 4,6 mld zł.

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi.



Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa - red.).



Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy polsko-litewskiej w Budzisku.