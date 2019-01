Odtwórz: Rząd szykuje się do rozbudowy sieci kolejowej

Podpisano umowę na pierwszy etap budowy linii kolejowej z Krakowa do Nowego Sącza i Zakopanego - najdłuższej nowej linii w Polsce od 40 lat - poinformował na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

PKP Polskie Linii Kolejowe podpisały w poniedziałek umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej linii kolejowej Podłęże - Piekiełko w Małopolsce. Wartość umowy wynosi 180 mln zł netto. Według planów całe przedsięwzięcie ma być gotowe w 2027 roku.

"Będziemy dalej sukcesywnie naprawiać wykluczenia komunikacyjne. W ciągu najbliższych lat na przebudowę szlaków kolejowych wydamy 67 mld zł" - napisał na Twitterze premier.

Znad Bałtyku do Morza Czarnego

Inwestycja potocznie nazywana "Podłęże - Piekiełko" zakłada wybudowanie 58,5 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gminie Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.



Inwestycja zapewni lepszą komunikację w Małopolsce oraz z północy na południe Polski i Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne.

Skróci się też czas przejazdy z Krakowa do innych głównych miast i regionów południowej Małopolski (Tatry, Beskidy, Gorce), w tym przede wszystkim tych turystycznych. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, według przeprowadzonych w ramach studium analiz realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane, w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej jednej godziny.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury Linia kolejowa Podłęże – Piekiełko

Na ukończenie inwestycji będzie jednak trzeba nieco poczekać. Jak bowiem czytamy w komunikacie, zadanie "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap I: prace przygotowawcze" jest realizowane w latach 2018 - 2021. Etap II i III będą realizowane odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27.