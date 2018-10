Umowę dofinansowania budowy 67 kilometrów trasy S3 w wysokości prawie 1,9 miliarda złotych podpisano w poniedziałek w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowity koszt budowy odcinka to ponad 3,9 miliarda złotych. Długość całej trasy S3 od Świnoujścia do granicy z Czechami będzie liczyła około 480 km.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S3 połączy dwa dolnośląskie miasta - Legnicę i Lubawkę. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec maja 2023 roku. Budowany odcinek rozpoczyna się w gminie Krotoszyce, następnie trasa przechodzi przez gminy Męcinka, Jawor, Mściwojów, Paszowice, Dobromierz, Bolków, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Marciszów, Kamienna Góra i Lubawka.

"Jesteśmy pod presją czasu"

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że odcinek trasy S3, na który została podpisana umowa dofinansowania, to jeden z najważniejszych fragmentów tej trasy.



- Jesteśmy pod presją czasu, bo zależny nam, aby roboty jak najszybciej biegły i żeby pieniądze były jak najszybciej przekazywane na realizowane projekty. To 67 kilometrów, ale to chyba najważniejszy odcinek, którym się zajmujemy w ramach trasy S3. Jest to ten odcinek, od Legnicy do Lubawki, który połączy już istniejący odcinek trasy S3 z Czechami - stwierdził Kwieciński.



Szybciej do Krakowa. Odcinek ekspresówki za ponad miliard złotych Ruszają przygotowania do budowy ponad 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej... zobacz więcej » - Zależy nam na tym, żeby ten korytarz, który łączy Może Bałtyckie z Morzem Śródziemnym, znalazł swoje w pełni zastosowanie. (...) To jeden z trzech korytarzy północ - południe w Polsce obok autostrady A1 i obok budowanej trasy S19 - dodał.



Minister Kwieciński przypomniał, że długość całej trasy S3 od Świnoujścia do granicy z Czechami będzie liczyła około 480 km.

Otwarcie nowego odcinka

Obecny podczas podpisania dofinansowania wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz przypomniał, że jeszcze jesienią tego roku otwarty zostanie odcinek trasy S3 Legnica - Bolków.



- Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk prowadzi intensywne rozmowy ze stroną czeską, aby droga D11, czyli z Lubawki w kierunku Pragi, również uzyskała tam priorytet. (...) Mam nadzieję, że te pertraktacje doprowadzą do tego, by droga po stronie czeskiej również do roku 2023, w kierunku Pragi, była trasa całkowicie otwartą - powiedział Chodkiewicz.



Według resortu rozwoju po wybudowaniu drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Lubawka natężenie ruchu na drodze krajowej nr 8 Kudowa Zdrój – Kłodzko – Wrocław zmniejszy się o około 1000 pojazdów (w tym około 400 samochodów ciężarowych) na dobę. Nastąpi również poprawa warunków ruchu tranzytowego przy drogach krajowych nr 3 i nr 5.