W województwie podkarpackim znów pojawili się nieuczciwi handlowcy, którzy podszywając się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna odwiedzają klientów w domach i namawiają do podpisania niekorzystnych umów - powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik PGE Obrót Mariusz Majewski.

Dodał, że na takie wizyty w ostatnich dniach narażeni byli szczególnie mieszkańcy Mielca i okolic. Uważaj na swoje pieniądze. Największy polski bank ostrzega przed oszustami PKO BP ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, w których oszuści podszywają się... zobacz więcej »

"PGE Obrót nie odwiedza swoich klientów"

- Chcę podkreślić, że PGE Obrót nie odwiedza swoich klientów w domach w celu podpisania nowych umów lub dokonania jakichkolwiek zmian w dokumentacji. Jedynym przypadkiem, gdy handlowcy powołują się na markę PGE jest Warszawa oraz sprzedaż energii pod marką Lumi. Działa ona jedynie w stolicy i należy do PGE – wyjaśnił rzecznik.



Aby nie dać się oszukać trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach, m.in. należy dokładnie sprawdzić tożsamość handlowca, który nas odwiedza i to, jaką firmę reprezentuje. Trzeba również dokładnie zapoznać się z przedstawionymi dokumentami: skontrolować wysokość opłaty handlowej, kary za nieterminowe wpłaty oraz wszelkie dodatkowe koszty, a także sprawdzić, jakie są warunki rozwiązania umowy.



Rzecznik PGE Obrót przypomniał, że w przypadku podpisania umowy poza siedzibą firmy, czyli np. w domu mamy prawo do rozwiązana umowy w ciągu 14 dni, bez żadnych negatywnych skutków.



Jeśli klient PGE ma wątpliwości, może zadzwonić pod numer infolinii 422 222 222. Zdaniem Majewskiego często taki telefon pozwala ochronić siebie i uniknąć wielu kłopotów.

"Nie zapłacimy więcej"

- Jednocześnie warto pamiętać, że do zapewnień nieuczciwych handlowców dotyczących obietnic tańszych rachunków, należy podchodzić sceptycznie. Zgodnie z ustawą o zmianie podatku akcyzowego i niektórych innych ustaw, obowiązują stabilne ceny dla gospodarstw domowych – powiedział Majewski.

Jak wytłumaczył, "to znaczy, że w br. zużywając energię tak jak dotychczas, nie zapłacimy więcej". - Klienci nie odczuwają w związku z tym żadnej zmiany - dodał.



PGE Obrót wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów.