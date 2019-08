Odtwórz: Co to jest klin podatkowy?

- Wydaję mi się, że to raczej utrudnienie i bardziej odciążenie służb fiskalnych aniżeli podatników - ocenił pomysł wprowadzenia mikrorachunków podatkowych Grzegorz Baran z Kancelarii KPP. Gość programu "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS zwracał uwagę, że problemy czekają zwłaszcza przedsiębiorców zatrudniających dużą liczbę pracowników.

Minister finansów Marian Banaś zapowiedział w środę, że od nowego roku każdy podatnik będzie miał indywidualny mikrorachunek podatkowowy, dedykowany do wpłat odpowiednich danin.

1. Dla kogo

Jak wyjaśniał w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS Grzegorz Baran z Kancelarii KPP, ma to być indywidualny "rachunek bankowy do rozliczeń podatkowych każdego podatnika i płatnika".

Zmiany obejmą zatem także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

- Dzisiaj wpłacamy podatki do określonego urzędu skarbowego na rachunki bankowe tego urzędu skarbowego, a po 1 stycznia 2020 roku Ministerstwo Finansów wymyśliło sobie, że każdy z nas będzie miał swój indywidualny rachunek bankowy, na który będzie wpłacał wszystkie swoje zobowiązania podatkowe - tłumaczył ekspert podatkowy.

2. Mikrorachunek - jak założyć?

Mikrorachunek podatkowy będzie można uzyskać na stronie www.podatki.gov.pl oraz w każdym urzędzie skarbowym.

- To konto bankowe będziemy mogli sami sobie wygenerować na stronach Ministerstwa Finansów. To my decydujemy o czasie, w którym to konto bankowe sami dla siebie stworzymy - wskazał Baran.

Minister finansów podkreślił, że stare rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT zostaną zamknięte 31 grudnia 2019 roku.

3. Płatność podatków

Na mikrorachunek podatkowy będą kierowane wpłaty z kluczowych podatków takich jak: CIT, PIT oraz VAT.

Grzegorz Baran zwracał uwagę, że przeciętny podatnik nie odczuje za bardzo tych zmian. - Myślę, że przeciętny podatnik z tymi podatkami ma niewiele do czynienia, bo CIT-u i VAT-u nie płaci, podatek dochodowy to jest może raz do roku, jeżeli ma nadpłatę - mówił.

- Częstotliwość wykonywania tych przelewów, czyli potencjalna korzyść dla Kowalskiego, jest niewielka. Dzisiaj żeby zrobić zwykły przelew poświęcamy 2-3 minuty, więc tak naprawdę, to że przeleję pieniądze na konto bankowe nie urzędu skarbowego, tylko na swoje mikrokonto, które tak naprawdę jest kontem fiskusa przyporządkowanym do mnie, to chyba żadna różnica - stwierdził gość programu "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS.

4. Zmiany dla przedsiębiorców

Zdaniem Grzegorza Barana, problem robi się dla przedsiębiorców.

- Jeżeli chodzi o pojedynczego przedsiębiorcę, to też niewiele się zmienia, bo tak jak zwykły Kowalski będzie musiał zapłacić podatek na swoje mikrokonto. Problem robi się, jeżeli zatrudniam pracowników - podkreślił ekspert podatkowy.

- Skoro każdy podatnik ma mieć swoje mikrokonto bankowe, to ja jako płatnik tego podatku, czyli osoba zatrudniająca tego człowieka muszę zaliczkę na podatek dochodowy, którą zabrałem z wynagrodzenia, przelać na ich mikrokonto - wyjaśniał.

- Jeszcze jak jest 20 pracowników, to mniejszy problem, choć zajmie to nam więcej czasu niż dotychczas, ale co powiedzieć, jeżeli mówimy o firmach 100, czy 200 osobowych albo jeszcze większej liczbie pracowników. Wtedy te zaliczki będą musiały lądować na każdym odrębnym koncie pracownika - zwracał uwagę Baran.

5. Koszt przelewu

Ekspert podatkowy podkreślał, że przelewy na mikrokonto mogą wiązać się z nowym wydatkiem.

- Pomijam sam fakt pracochłonności dla działu księgowości takiego przedsiębiorcy, ale to też nie będzie za darmo, czyli pracodawca będzie musiał ponieść koszty tych przelewów - mówił Grzegorz Baran z Kancelarii KPP.

Przecież NBP nie będzie prowadziło tych rachunków za darmo, chyba że akurat Ministerstwo Finansów nas zaskoczy i to będą darmowe przelewy - dodał.

