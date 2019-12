Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł Jurek poinformował w środę, że numer swojego mikrorachunku będzie można sprawdzić w każdej chwili, także po 1 stycznia 2020 roku.

Przedstawiciel resortu finansów przypomniał, że od 2020 roku podatnicy w rozliczeniach z fiskusem będą korzystać z indywidualnych rachunków podatkowych, tak zwanych mikrorachunków.



- Mikrorachunki podatkowe 1 stycznia 2020 roku będą uruchomione automatycznie dla każdego podatnika. Aby z nich skorzystać, trzeba jednak poznać numer swojego mikrorachunku. Można to zrobić w każdej chwili, także po 1 stycznia 2020 roku, za pomocą tak zwanego generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym - wyjaśnił rzecznik MF.

Potrzebny jest numer PESEL lub NIP - w przypadku przedsiębiorców.



- Pojawiające się informacje, że numer mikrorachunku podatkowego trzeba wygenerować do końca roku, nie są prawdziwe - dodał.

Podkreślił, że podatnik, który zapomni numeru swojego mikrorachunku, będzie mógł go sprawdzić, używając ponownie "generatora". Z narzędzia tego można korzystać wiele razy.



Jurek zwrócił uwagę, że na przykład osoby zatrudnione, które w rozliczeniu za 2019 roku będą musiały dopłacić podatek, powinny dokonać wpłaty na swój indywidualny mikrorachunek do końca kwietnia 2020 roku. Do tego potrzebny będzie numer tego rachunku.

- Jeżeli taka osoba będzie rozliczać się za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, system automatycznie wskaże numer mikrorachunku, na który trzeba będzie dokonać przelewu - powiedział rzecznik.

Sprawdź swój mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunki podatkowe

Mikrorachunki podatkowe to przypisane każdemu podatnikowi indywidualne rachunki, na które będą płacone podatki. System rusza po 1 stycznia 2020 roku i obejmie płatności PIT i CIT oraz VAT. W przypadku tego ostatniego podatku będą pewne wyjątki, na przykład VAT importowy będzie wpłacany tak, jak obecnie. W przyszłości system mikrorachunków ma objąć także inne daniny, na przykład akcyzę czy cła.

Do końca 2019 roku płatności z tytułu PIT, CIT i VAT muszą być realizowane na dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych.



Według Ministerstwa Finansów celem zmiany jest przede wszystkim wprowadzenie ułatwień dla podatników. Zamiast wpłacać podatki na trzy rachunki, jak do tej pory, będą one płacone na jeden. Jednocześnie fiskus automatycznie zaksięguje odpowiednią kwotę na centralnej karcie kontowej podatnika.



Mikrorachunki zastąpią obecnie funkcjonujące rachunki, których jest 1600 w 400 urzędach skarbowych. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do końca grudnia 2019 roku. W związku ze zmianą podatnicy będą musieli sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego - zamiast wpisywać w poleceniu przelewu numer dotychczasowego rachunku bankowego urzędu skarbowego, będą wpisywali swój indywidualny rachunek podatkowy.