W połowie przyszłego roku powinna zapaść decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie podatku handlowego w Polsce - poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, bez ostatecznego rozstrzygnięcie danina nie będzie wprowadzana.

W połowie maja Polska wygrała w Sądzie UE sprawę przeciw Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem sądu "KE popełniła błąd" uznając ten podatek za niedozwoloną pomoc publiczną. Wyrok nie był ostateczny, przysługiwało od niego odwołanie i Komisja je złożyła. Jest ono rozpatrywane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



- Czekamy na decyzję w sprawie odwołania - powiedziała Emilewicz. Zaznaczyła, że powinna ona zapaść "w połowie przyszłego roku".



- Bez ostatecznej odpowiedzi nie będziemy wprowadzać podatku handlowego - wskazała szefowa MR.

Spór z Komisją Europejską

Od początku września 2016 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca tak zwany podatek handlowy. Podatek handlowy miał mieć dwie stawki: 0,8 procent od przychodu między 17 milionów złotych a 170 milionów złotych miesięcznie i 1,4 procent od przychodu powyżej 170 milionów złotych miesięcznie.

Zakupy w kratkę. Oto handlowe niedziele do końca roku Najbliższa niedziela to jedyna handlowa niedziela w listopadzie. 24 listopada sk... zobacz więcej » Po kilkunastu dniach obowiązywania nowej daniny Komisja Europejska wszczęła postępowanie w jego sprawie i wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja mogła faworyzować mniejsze sklepy, co mogło być uznane za pomoc publiczną.

Po tej decyzji resort finansów zawiesił pobór podatku od handlu detalicznego, a w listopadzie 2016 roku Sejm przyjął przygotowaną przez rząd ustawę, zakładającą zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 roku. Obecnie pobieranie daniny pozostaje zawieszone do końca 2019 roku.

Wyrok nie był ostateczny. Komisja Europejska złożyła 24 lipca odwołanie od niego do Trybunału Sprawiedliwości UE.