Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postuluje, żeby rozważyć wznowienie poboru podatku od sprzedaży detalicznej dopiero od 1 stycznia 2020 roku - napisał resort w opinii do projektu ustawy. Zgodnie z propozycją resortu finansów podatek ma objąć przychody osiągnięte od dnia 1 września 2019 roku.

"Podmioty objęte podatkiem, w zaufaniu do stabilności prawa, przyjęły i realizują swoje roczne plany finansowe, w których mogły nie uwzględnić wznowienia poboru podatku w trakcie roku" - napisał resort przedsiębiorczości i technologii w opinii opublikowanej w środę na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

"Co więcej, proponowany art. 2 projektu uzależnia przesunięcie terminu zapłaty podatku od wniesienia odwołania od wyroku Sądu Unii Europejskiej (co jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym, jak również w żaden sposób niezależnym od podmiotów objętych podatkiem). W związku z tym, do uznania projektodawcy przedstawiamy postulat, by rozważyć wznowienie poboru podatku od 1 stycznia 2020 r." - podkreślono.

Podatek od sprzedaży detalicznej, nazywany podatkiem handlowy, został zawieszony w 2016 r. w związku ze sporem z Komisją Europejską, jednak w połowie maja br. Polska wygrała sprawę przeciwko KE w Sądzie Unii Europejskiej dotyczącą poboru tego podatku.

Jak wynika z projektu ustawy, podatek od sprzedaży detalicznej miałby objąć przychody osiągnięte od dnia 1 września 2019 r.

Zaznaczono jednak, że z uwagi na możliwość skorzystania przez KE z prawa do złożenia odwołania od wyroku SUE i przebieg postępowania w drugiej instancji, zasadne jest przedłużenie terminu wpłat podatku od sprzedaży detalicznej.



Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zakładała wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. W praktyce podatek handlowy miał obciążać więc największych detalistów.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego oceniali, że sieci handlowe mogą przerzucić koszty podatku od handlu na dostawców i klientów.