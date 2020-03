W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mogą się zmienić godziny otwarcia placówek - informuje Poczta Polska. Na pocztach powstaną też tak zwane strefy bezpieczeństwa, które wydzielają półtorametrowy odstęp od okienka pocztowego - w tej odległości będą oczekiwali klienci.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

Listonosze mający kontakt z klientami do poniedziałku otrzymają płyny dezynfekcyjne - poinformowała Poczta Polska. Firma kupiła pracownikom też rękawiczki ochronne i środki do dezynfekcji powierzchni kontaktowych. W placówkach powstaną strefy bezpieczeństwa tak, by klienci nie stali zbyt blisko siebie i osób pracujących w okienku.



W placówkach utworzone zostaną strefy bezpieczeństwa. Klienci ustawiać się będę za znajdującą się na podłodze taśmą – 1,5 metra od Pracownika. Klienci będą kolejno podchodzić do stanowiska obsługi. Bliższy kontakt będzie możliwy jedynie na wyraźną prośbę Pracownika. pic.twitter.com/SZdQSI7rxJ — PocztaPolska (@PocztaPolska) March 13, 2020







Klienci będą oczekiwać we wskazanej odległości nawet podczas obsługi. Bliżej będą mogli podejść jedynie na wyraźną prośbę pracownika, np. po to, by okazać potrzebne dokumenty.

Poczta podała także, że w związku z występującą sytuacją epidemiologiczną zmianie mogą ulec godziny pracy placówek pocztowych. Najbardziej aktualne informacje o godzinach otwarcia placówek pocztowych są dostępne pod adresem: http://placowki.poczta-polska.pl.

"KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA