Poczta Polska otworzyła właśnie swój pierwszy automat do odbioru paczek. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych bada, czy zawierając kontrakt bez przetargu, nie złamała ona prawa - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Poczta Polska w ostatni czwartek oddała do użytku pierwsze automaty paczkowe w Warszawie. Jak dodano w komunikacie, do końca października tego roku w całej Polsce będzie działało 200 tego typu maszyn.

"Automaty paczkowe Poczty Polskiej znajdą się w wydzielonych strefach dostępnych całodobowo w placówkach pocztowych oraz w sklepach Biedronka. Do końca sierpnia zostanie uruchomionych co najmniej 100 takich automatów w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Trójmieście i na Śląsku. Pozostałe 100 maszyn będzie oddanych do użytku do końca października, czyli jeszcze przed świątecznym szczytem paczkowym" - czytamy w komunikacie.

Jak pisze "DGP", Urząd Zamówień Publicznych sprawdza teraz, czy umowę na tę usługę zawarto zgodnie z prawem. Gazeta wcześniej informowała, że już w maju wszczęto postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Teraz potwierdzono, że Urząd Zamówień Publicznych zdecydował się na wszczęcie kontroli właściwej.

"Nie oznacza to jeszcze, że dopatrzono się nieprawidłowości. Kontrolerzy uznali jednak, że sprawa nie jest oczywista i muszą umowę dogłębnie prześwietlić. Dodatkowo kontraktem zainteresowało się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które poprosiło UZP o przekazanie informacji o wynikach kontroli" - czytamy w "DGP".

Wniosek o przeprowadzenie kontroli złożyła spółka Depositec Vostoc, polski producent automatów paczkowych. Liczyła ona, że będzie mogła zaproponować swe rozwiązanie w otwartym przetargu. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", Poczta Polska uznała jednak, że może zawrzeć umowę z pominięciem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W procedurze prowadzonej na podstawie wewnętrznych przepisów spółki wybrała duńskiego producenta automatów paczkowych, firmę SwipBox, o czym informowaliśmy na początku maja.

Jeśli UZP zdecyduje, że przetarg był konieczny, może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy. Poza unieważnieniem umowy możliwe są też sankcje finansowe. Górna granica kary finansowej wynosi 30 tysięcy złotych.

Data zakończenia kontroli przez UZP nie jest znana.

Poczta Polska jest największym operatorem pocztowym na rodzimym rynku, zatrudnia ponad 80 tys. pracowników. Ma ponad 7,5 tysiąca placówek, filii i agencji pocztowych.

Z zewnętrznych automatów do odbioru paczek SwipBoxa korzysta obecnie także firma kurierska DHL. Obecnie ma ich 150, a do końca roku planuje rozszerzyć sieć do 300.

Te liczby nie robią jednak wrażenia na liderze rynku, czyli firmie InPost, należącej do grupy Integer, która w sumie ma w Polsce 4,8 tysiąca paczkomatów.

W Polsce rynek KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) należy w praktyce do ośmiu podmiotów: trzech globalnych (DHL, UPS, FedEx), dwóch europejskich (DPD, GLS), jednego polskiego (Poczta Polska) i dwóch krajowych z kapitałem zagranicznym (InPost, Geis).