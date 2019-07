Ze względu na prognozowany powrót upałów, Poczta Polska od 19 lipca 2019 roku zawiesza przyjmowanie przesyłek zawierających żywe ptaki - poinformowała we wtorek firma.

Według prognoz pogody od piątku 19 lipca temperatura w kraju ma wzrosnąć.

Według prognoz pogody od piątku 19 lipca temperatura w kraju ma wzrosnąć.

Jak informuje IMGW w Warszawie temperatura wzrośnie w piątek do 26 st., w sobotę do 27 st., a w niedzielę do 28 st.

Ochrona zwierząt

"Decyzja została podjęta w celu ochrony życia i zdrowia zwierząt" - napisano w komunikacie.



Jak informuje Poczta Polska ograniczenia dotyczą usługi paczka pocztowa oraz Pocztex.

Na stronie internetowej Poczty polskiej można przeczytać, że co do zasady jest zakaz przyjmowania, przemieszczania i doręczania paczek z żywymi zwierzętami, za wyjątkiem tych zawierających pszczoły oraz ptaki domowe i ozdobne. Warunek? Trzeba tak zabezpieczyć przesyłkę, aby zagwarantować utrzymanie funkcji życiowych zwierząt.

Nie powinno nadawać się paczek z ptakami czy pszczołami przed godziną graniczną, ani takich, które będą transportowane z wykorzystaniem połączeń lotniczych – to wiąże się z koniecznością poddawania przesyłek kontroli przy użyciu urządzeń rentgenowskich, emitujących szkodliwe dla żywych organizmów promieniowanie.