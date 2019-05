Samoobsługowe automaty Poczty Polskiej do odbioru przesyłek staną wkrótce przy placówkach pocztowych i w sklepach sieci Biedronka - poinformowała w środę w komunikacie Poczta. Urządzenia do odbioru przesyłek dostarczy firma SwipBox. Obecnie liderem pod względem liczby paczkomatów jest InPost.

Jak czytamy w komunikacie, pierwsze z 200 planowanych automatów pojawią się w placówkach pocztowych jeszcze przed wakacjami, a pozostałe zostaną oddane do użytku do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

Automaty trafią do placówek pocztowych oraz sklepów sieci Biedronka w największych aglomeracjach miejskich - m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu oraz Poznaniu.

"Powiększanie naszej sieci jest warunkiem dalszego rozwoju biznesu kurierskiego, dlatego podjęliśmy decyzję do dołączeniu pocztowych automatów do odbiorów przesyłek do naszej oferty" - stwierdził, cytowany w komunikacie, prezes zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

Spółka stwierdziła, że lokalizacje automatów pocztowych zostały dobrane z uwzględnieniem preferencji klientów sklepów internetowych oraz platform sprzedażowych.

Automaty w placówkach handlowych będą dostępne w godzinach ich otwarcia sklepów. Natomiast automaty umieszczone przy placówkach pocztowych mają być dostępne 24 godziny na dobę.

Nie tylko Poczta Polska

Poczta Polska jest największym operatorem pocztowym na rodzimym rynku, zatrudnia ponad 80 tys. pracowników. Ma ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

Z zewnętrznych automatów do odbioru paczek SwipBoxa korzysta obecnie także firma kurierska DHL. Obecnie ma ich 150, a do końca roku planuje rozszerzyć sieć do 300.

Te liczby nie robią jednak wrażenia na liderze rynku, czyli firmie InPost, należącej do grupy Integer, która w sumie ma w Polsce 4,8 tys. paczkomatów.

W Polsce rynek KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) należy w praktyce do ośmiu podmiotów: trzech globalnych (DHL, UPS, FedEx), dwóch europejskich (DPD, GLS), jednego polskiego (Poczta Polska) i dwóch krajowych z kapitałem zagranicznym (InPost, Geis).