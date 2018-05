Odtwórz: Brejza o nagrodzie dla Szydło: to żenujące

Posłowie Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie w piątek w Sejmie projektu ustawy, który przewiduje zwrot do budżetu państwa przyznanych ministrom rządu Prawa i Sprawiedliwości nagród. Przepisy zakładają także obowiązek ujawnienia przez premiera w Biuletynie Informacji Publicznej wysokości przyznanych nagród i nazwisk osób, które je otrzymały.

Poseł Mariusz Witczak na piątkowej konferencji prasowej poinformował, że Platforma przygotowała projekt ustawy, który "doprowadzi do tego, że gigantyczne pieniądze, które pobrali ministrowie PiS trafią tam, skąd zostały wzięte, czyli do budżetu państwa".



Jak wyjaśnił Witczak, po wejściu w życie ustawy w trybie pilnym Prezes Rady Ministrów będzie zmuszony w Biuletynie Informacji Publicznej ujawnić wszystkie nagrody, kwoty oraz nazwiska osób, które te nagrody otrzymały. - Skala niczym nieuzasadnionych, tak zwanych nagród, a ściślej mówiąc dodatkowych pensji zatrważa nas wszystkich - podkreślił Witczak.

"Wyciągamy rękę do Jarosława Kaczyńskiego"

Domy, auta, wysokie pensje i pokaźne oszczędności. Opublikowano oświadczenia majątkowe ministrów Ponad 6,5 miliona złotych oszczędności premiera Mateusza Morawieckiego, trzy sam... zobacz więcej » Marcin Kierwiński powiedział, że ustawa ma przywrócić "elementarną przyzwoitość". - Przyzwoitość to cecha bardzo deficytowa w PiS. Nie mają tej przyzwoitości, ani pan prezes Jarosław Kaczyński, ani pan premier Mateusz Morawiecki - ocenił poseł PO. Według niego, gdyby politycy PiS mieli choć odrobinę przyzwoitości "pokazaliby opinii publicznej w jaki sposób zwrócili te pieniądze".

- My wyciągamy rękę do Jarosława Kaczyńskiego. Tylko tak można odkupić grzech chciwości, tylko poprzez przyjęcie tej ustawy opinia publiczna dowie się jaka była skala tej lewej kasy, bo to nie były żadne nagrody - dodał Krzysztof Brejza.

Nagrody dla rządzących

To właśnie w odpowiedzi na interpelacje poselskie Krzysztofa Brejzy, w grudniu ubiegłego roku wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot przedstawił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów, które zostały przyznane szefom resortów w 2017 roku.

Według tabeli, nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów - od 65 tysięcy zł do ponad 80 tysięcy zł rocznie. Dwunastu ministrów w KPRM od blisko 37 tysięcy do prawie 60 tysięcy zł rocznie oraz ówczesna premier Beata Szydło (65 100 zł).

Źródło: tvn24bis.pl Nagrody dla ministrów w rządzie Beaty Szydło za rok 2017

Informacja o nagrodach wywołała oburzenie opozycji, która wielokrotnie apelowała do rządzących o ich zwrot. Politycy PO w kilku miastach zorganizowali "konwój wstydu" - kolumnę aut, które ciągnęły na przyczepach plakaty z wizerunkami polityków PiS i kwotami przyznanych im nagród.



Na początku marca premier Morawiecki zapowiedział likwidację wszelkich nagród i premii dla ministrów i wiceministrów. Na początku kwietnia prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że nagrody - które premier Beata Szydło przyznała ministrom konstytucyjnym oraz sekretarzom stanu, którzy są politykami - do połowy maja przekazane zostaną na Caritas na cele społeczne.

- Ten temat uważam za zamknięty - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Z jego wypowiedzi wynika, że wszyscy czynni politycy, ministrowie przekazali nagrody, które otrzymali.