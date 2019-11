Najniższą wartość od połowy 2009 roku osiągnął w październiku PMI dla polskiego sektora przemysłowego. W ubiegłym miesiącu wskaźnik wyniósł 45,6 punktu - podała w poniedziałek firma IHS Markit. Zdaniem autorów badania wyniki sygnalizują "pogłębienie kryzysu w polskim sektorze przemysłowym".

Zgodnie z wynikami badań firmy IHS Markit polski PMI spadł z wrześniowego poziomu 47,8 do 45,6, odnotowując najniższą wartość od połowy 2009. Październikowy spadek był największym miesięcznym spadkiem głównego wskaźnika od ponad trzech i pół roku. W październiku wskaźnik PMI zarejestrował wartość poniżej neutralnego progu 50,0 dwunasty miesiąc z rzędu, sygnalizując dalsze pogorszenie kondycji polskiego sektora wytwórczego.

"Zasygnalizowały pogłębienie kryzysu"

"Październikowe wyniki badań PMI (...) zasygnalizowały pogłębienie kryzysu w polskim sektorze przemysłowym. Produkcja, nowe zamówienia i eksport spadły w najszybszym tempie od ponad 10 lat. Doprowadziło to do cięć w zatrudnieniu, zmniejszenia aktywności zakupowej przedsiębiorców oraz pogorszenia prognoz odnośnie przyszłej produkcji (najgorszy wynik od powstania wskaźnika)" - napisano w komunikacie.



"Aby utrzymać poziom produkcji, firmy skupiły się na redukcji zaległości, co przyczyniło się do akumulacji zapasów wyrobów gotowych. Według najnowszych danych w październiku polscy producenci po raz pierwszy od trzech lat obniżyli również swoje stawki, co wiązało się po części ze słabnącymi presjami kosztowymi" - dodano.

Analitycy Centrum danych i analiz ekonomicznych SpotData wskazują, że "zaskakująco słaby odczyt PMI dla polskiego przemysłu jest niepokojący" i jest "jasnym znakiem spowolnienia gospodarczego"



Zaskakująco słaby odczyt PMI dla polskiego przemysłu (45,6 wobec oczekiwań 48,2) jest niepokojący. W ostatnim czasie wskaźniki gospodarcze radzą sobie gorzej od oczekiwań. To jasny znak spowolnienia gospodarczego. pic.twitter.com/pzN3R2SnRT — SpotData (@SpotDataPL) November 4, 2019



W październiku polscy producenci ponownie otrzymali mniej zleceń od swoich klientów. Wskaźnik Nowych Zamówień spadł 12 raz z rzędu, w dodatku w najszybszym tempie od kwietnia 2009. Osłabienie napływu nowych kontraktów wpłynęło negatywnie na produkcję w polskich przedsiębiorstwach, której poziom spadł 12 miesiąc z rzędu, ponadto w najszybszym tempie od czerwca 2009.



Badane firmy uzasadniały mniejsze zapotrzebowanie na ich produkty konkurencją z Chin oraz osłabieniem popytu w Europie. Eksport spadł piętnasty miesiąc z rzędu, w dodatku w największym stopniu od czerwca 2009.

Ekonomiści ING zwracają jednak uwagę, że "PMI dla Polski po dzisiejszym spadku sygnalizuje jeden z najsłabszych wyników przemysłu wśród europejskich gospodarek. Dotychczas jednak wyniki badania w niewielkim stopniu znajdywały potwierdzenie w danych o produkcji".



Indeks PMI dla Polski (45,6pkt) po dzisiejszym spadku sygnalizuje jeden z najsłabszych wyników przemysłu wśród europejskich gospodarek. Dotychczas jednak wyniki badania w niewielkim stopniu znajdywały potwierdzenie w danych o produkcji. pic.twitter.com/AsJSEKQL5k — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) November 4, 2019





Poprawa nie w przyszłym roku?

"Producenci utrzymywali produkcję, skupiając się na realizacji zaległych zamówień. Poziom zaległości spadł piętnasty miesiąc z rzędu, w dodatku w szybkim tempie. Tymczasem zapasy wyrobów gotowych wzrosły ósmy raz w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy" - czytamy w komunikacie.



Na skutek spadku produkcji polscy producenci znacznie ograniczyli swoją aktywność zakupową, co spowodowało spadek poziomu zapasów pozycji zakupionych w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Czas dostaw surowców do firm z sektora wytwórczego również nieco się skrócił w stosunku do września.



Wskazano, że w ostatnim okresie badań tempo wzrostu kosztów produkcji w polskim przemyśle było najwolniejsze od trzech lat, co respondenci badania częściowo wiązali ze spadkiem cen metali. W efekcie przedsiębiorcy po raz pierwszy od trzech lat obniżyli ceny swoich wyrobów.



"Październikowe prognozy odnośnie wielkości produkcji w nadchodzących 12 miesiącach były najsłabsze w historii wskaźnika, tj. od 2012 roku. Respondenci badania uzasadniali słaby optymizm spowolnieniem gospodarczym, zwłaszcza w Europie" - tłumaczy IHS Markit.



Według cytowanego w informacji ekonomisty IHS Markit Trevora Balchina październik był trudnym miesiącem dla polskiego przemysłu.

- Niestety wygląda na to, że z nadejściem nowego roku warunki gospodarcze nie ulegną poprawie. Wskaźnik Przyszłej Produkcji zarejestrował w październiku jeszcze słabszy wynik niż w zeszłym miesiącu, osiągając najniższy poziom w historii badań - komentuje Balchin.

Czym jest PMI?

PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.