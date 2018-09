Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły połączenie między Warszawą a Lublinem - poinformowała spółka. To dziesiąte połączenie krajowe w siatce polskiego przewoźnika. Rejsy na tej trasie będą się odbywały pięć razy w tygodniu, samolotem Bombardier Q400, który na pokład może zabrać 78 pasażerów.

Samolot LOT-u wystartował w poniedziałek w pierwszy rejs z Warszawy do Lublina o godzinie 13.40, a wylądował o 14.20.

"Mamy nadzieję, że nasza najnowsza propozycja przypadnie do gustu pasażerom" - podkreślił, cytowany w komunikacie, Adrian Kubicki, dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT.

Spółka przekazała, że połączenie Warszawa-Lublin jest dziesiątym w krajowej siatce LOT-u, który lata także z Warszawy do: Gdańska, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania i Szczecina oraz z Krakowa do Gdańska.



"Najnowsza trasa krajowa wpisuje się w siatkę ponad 100 połączeń LOT-u, która opiera się na przesiadkach na Lotnisku Chopina w Warszawie. Rozkład został skonstruowany w ten sposób, że umożliwia pasażerom z Polski Wschodniej transfery na przykład do Europy Zachodniej i Ameryki Północnej" - czytamy w komunikacie spółki.

Nowe połączenia

Problemy z bombardierami. LOT: cieszą się bardzo dobrymi wskaźnikami niezawodności - Bombardiery to nowe samoloty cieszące się bardzo dobrymi wskaźnikami niezawodn... zobacz więcej » Od początku 2016 roku LOT ogłosił uruchomienie licznych bezpośrednich rejsów między innymi z Warszawy do Los Angeles, Newark, Seulu, Tokio i Singapuru, z Krakowa do Chicago, z Rzeszowa do Newark oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago.



W czerwcu do floty LOT-u dołączył jedenasty Boeing 787-9 Dreamliner. Do końca 2019 roku flota dreamlinerów, które obsługują trasy dalekodystansowe, zwiększy się do 15 sztuk. Latem na trasach średniego zasięgu zaczęły latać dwa nowe samoloty Boeing 737 MAX 8. Do końca przyszłego roku LOT będzie miał w sumie 12 tego typu maszyn.

W sierpniu zakończyły się dostawy dodatkowych Embraerów 195, które mają latać na trasach połączeń europejskich - ich liczba wzrosła do 12 embraerów.

Drugi przewoźnik

Jak wynika z informacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego, PLL LOT w pierwszym kwartale tego roku obsłużyły 2,1 mln pasażerów. Dla porównania rok wcześniej było to 1,6 mln pasażerów.

W całym 2018 roku przewoźnik spodziewa się wyniku około 9 mln pasażerów, a w 2019 roku wskaźnik ma przekroczyć barierę 10 mln.

Najwięcej, bo 2,5 mln pasażerów, w pierwszym kwartale br. skorzystało z usług irlandzkiej linii lotniczej Ryanair. Na trzecim miejscu znalazł się węgierski Wizz Air - 1,9 mln pasażerów. Tuż za podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecki przewoźnik w pierwszym kwartale tego roku obsłużył 450 tys. pasażerów.