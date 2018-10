Odtwórz: Pikieta przed siedzibą LOT. "Jeżeli coś pójdzie nie tak, to ewakuacja we wtorek"

W poniedziałek po godzinie 8.30 przedstawiciele zarządu PLL LOT oraz protestujący związkowcy wznowili negocjacje. Mimo że strajk został zawieszony, w poniedziałek nie odbędzie się siedem rejsów narodowego przewoźnika. - Dokonaliśmy optymalizacji połączeń wiedząc, ile mamy do dyspozycji załóg. Pamiętajmy, że wiele z tych osób przebywa na zwolnieniach lekarskich, powrót do normalności w siatce połączeń będzie trochę trwał - powiedział Adrian Kubicki, rzecznik prasowy PLL LOT.

Negocjacje między stronami rozpoczęły się około godziny 19 w piątek i trwały ponad osiem godzin z przerwami. Przedstawiciele zarządu spółki oraz związkowców po spotkaniu poinformowali o zawieszeniu do poniedziałku do godziny 14 strajku związkowców PLL LOT, który trwał od ubiegłego czwartku.

W wydanym wspólnie oświadczeniu poinformowano, że Bartosz Piechota, oddelegowany do zarządu spółki do prowadzenia negocjacji ze związkowcami, złożył deklarację "o woli pracodawcy przywrócenia do pracy przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) Moniki Żelazik, przewodniczącego Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adama Rzeszota, oraz pozostałych 66 pracowników spółki zwolnionych z powodu strajku, który rozpoczął się 18 października 2018 roku".



Ponadto oświadczenie zawiera "deklarację o cofnięciu udzielonej 3 października 2018 r. kary nagany kpt. Adamowi Rzeszotowi, jak również cofnięcie roszczeń pieniężnych kierowanych do pracowników, którzy brali udział w strajku".

Negocjacje w PLL LOT

"Terroryzuję pana prezesa". Geneza konfliktu w LOT Kilkadziesiąt odwołanych lotów, tysiące poszkodowanych pasażerów oraz straty lic... zobacz więcej » W poniedziałek po godzinie 8.30 strony wróciły do rozmów w celu kontynuowania negocjacji przerwanych w nocy z piątku na sobotę.

- Jesteśmy w pełni gotowi do negocjacji, które mają doprowadzić do porozumienia. To porozumienie ma doprowadzić do zakończenia trwającego od ponad tygodnia strajku w LOT - zapowiadał w rozmowie z dziennikarzami Adrian Kubicki, rzecznik prasowy PLL LOT.

Wiceszefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szelągowska przyznała, że bardzo by chciała, aby doszło do porozumienia przed godziną 14.

- Będziemy nad tym pracować. Przystępujemy do negocjacji z dobrą wiarą - podkreśliła.

- Chcemy przywrócenia wszystkich pracowników na dotychczasowych warunkach, chcemy żeby firma uznała, że zostali zwolnieni nieprawnie i chcemy też rozwiązać sytuację z prezesem Rafałem Milczarskim, ponieważ pracownicy są oburzeni jego postępowaniem i utracili do niego zaufanie - wskazała Szelągowska.

Jak dodała, ma nadzieję, że w sprawie prezesa PLL LOT "jakieś rozwiązanie zostanie zaproponowane przez Kancelarię Premiera".

Zarząd LOT w rozmowach reprezentuje Bartosz Piechota - czasowo oddelegowany z rady nadzorczej do zarządu. Odpowiada on właśnie za dialog społeczny oraz negocjacje z protestującymi związkami zawodowymi. Wraz z nim w spotkaniu uczestniczą trzy inne osoby ze spółki.



Strajkujących z kolei reprezentuje Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w LOT w osobach: szefa Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adama Rzeszota, przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) - Moniki Żelazik, (której powrotu do pracy domagają się protestujący) i Agnieszki Szelągowskiej, a także Karola Sadowskiego (prawnik związkowców) oraz negocjatora Piotra Wujca.



Rozmowy odbywają się bez udziału prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego.

Odwołane loty

Mimo zawieszenia strajku, w poniedziałek nie odbędzie się siedem rejsów.

- W poniedziałek nie odwołaliśmy żadnego rejsu, siedem połączeń zostało anulowanych wcześniej - wskazał Kubicki.

Chodzi o następujące połączenia:

Odloty



Warszawa - Frankfurt, wylot o godzinie 20.10

Warszawa - Kijów-Żuliany, wylot o godzinie 20.20



Przyloty:



Praga - Warszawa, przylot o godzinie 8.30

Kijów-Żuliany - Warszawa, przylot o godzinie 9.15

Moskwa-Domodiedowo - Warszawa, przylot o godzinie 9.20

Mediolan - Warszawa, przylot o godzinie 9.35

Newark - Warszawa, przylot o godzinie 13.50