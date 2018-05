W nocy minął termin wyznaczony przez władze PiS na przekazanie nagród przez ministrów do Caritasu. - Żądamy zwrotu tych pieniędzy do budżetu państwa, bo zwrot do Caritasu jest jednym wielkim oszustwem - poinformował w środę Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej.

Kierwiński na konferencji prasowej przekonywał, że premier Mateusz Morawiecki powinien przedstawić dokładną listę premii i nagród, które pobrali ministrowie rządu PiS. Wszyscy ministrowie oddali premie? O północy mija termin, jaki ministrom rządu PiS dał Jarosław Kaczyński. Mają oni... zobacz więcej »

- Mieli odwagę brać po cichu drugie pensje, po cichu przyznawać sobie pieniądze, które im się nie należały, niech mają teraz odwagę powiedzieć Polakom, że te pieniądze do miejsca, z którego te pensje pobrali zwracają. Jak widać nie ma chęci ze strony pana Morawieckiego rozliczenia się z tego co nawywijał on, jego poprzedniczka i jego koledzy z PiS-u. Żądamy zwrotu tych pieniędzy do budżetu państwa - dodał poseł PO.

Kierwiński ocenił jednocześnie, że przekazanie nagród do Caritasu jest "jednym wielkim oszustwem", ponieważ - jak uzasadniał - ministrowie w związku z przekazaniem tych pieniędzy dla takiej organizacji, odliczą to sobie od podatku.

Inny poseł PO Krzysztof Brejza oświadczył, że nagrody - które otrzymali ministrowie rządu premier Beaty Szydło i ona sama - "były to środki publiczne wypłacane bez podstawy prawnej, bez uzasadnień, pozorowane nagrody, drugie pensje tak naprawdę". - Te pieniądze muszą wrócić do budżetu Polaków, nie mogą być przekazywane na żadną fundację, spółkę czy szczytny nawet cel - powiedział Brejza.

PiS: zwrot do budżetu niemożliwy

To nie pierwszy raz kiedy Platforma Obywatelska apeluje o zwrot nagród do budżetu państw, a nie do Caritas - jak chciał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wcześniej posłowie opozycji domagali się tego w połowie kwietnia.

Przedstawiciele partii rządzącej przekonywali wówczas, że jest to niemożliwe. - Z punktu widzenia prawnego nie można zwrócić tych środków do Skarbu Państwa, więc (dlatego jest - red.) cel charytatywny - komentował poseł PiS Waldemar Buda.

Także marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapewniał, że "nie ma takiej możliwości". - Nawet technicznej, dlatego że ministrowie już zapłacili podatki. Wypełnili PIT-y, za chwilę będą składać oświadczenia majątkowe, więc te kwoty, które otrzymali są pomniejszone o podatek, który wpłynął do budżetu państwa. Dlatego te pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne i z tego powodu bardzo się cieszę - podkreślał marszałek Senatu.

Brejza: Obalili przekaz

Problemów ze zwrotem do budżetu nie było jednak w przypadku nagród, które w styczniu bieżącego roku przyznano kilkunastu osobom z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała w marcu, że osoby którym przyznano nagrody "ich nie przyjęły". Dodała, że sama też dostała taką nagrodę, lecz ją "natychmiast zwróciła".

"Uznali, że były to świadczenia nienależne pod pozorem >>nagród<<. Obalili wczorajszy przekaz, że >>nie mogą zwracać do budżetu<<" - skomentował to poseł PO Krzysztof Brejza na Twitterze.



Uznali, że były to świadczenia nienależne pod pozorem ”nagród”. Obalili wczorajszy przekaz,że ”nie mogą zwracać do budżetu”. pic.twitter.com/CkoPvfrAzu — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) 11 kwietnia 2018 Nagrody

O nagrodach dla członków rządu Beaty Szydło zrobiło się głośno w lutym, gdy w odpowiedzi na interpelację posła Brejzy, przedstawiono tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 r. Według tabeli nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów w wysokości od 65 tys. zł do ponad 80 tys. zł rocznie. Z kolei 12 ministrów w KPRM dostało od blisko 37 tys. do prawie 60 tys. zł rocznie. Premier Beata Szydło dostała 65 100 zł.



Na początku marca premier Mateusz Morawiecki zapowiedział likwidację wszelkich nagród, premii dla ministrów i wiceministrów. Z kolei na początku kwietnia prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu przekażą swoje nagrody na Caritas. Mieli to zrobić do połowy maja.