PKP zamierza inwestować w hotele i biurowce

PKP SA razem z Polskim Holdingiem Nieruchomości, Xcity Investment oraz Chopin Airport Development rozpoczęły współpracę przy komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości kolejowych. Na kolejowych gruntach powstaną hotele i biurowce, pierwsze inwestycje mogą powstać w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

- Za kilka tygodni będą pierwsze propozycje, gdzie będziemy budować. Może to być np. Poznań, Gdańsk, Szczecin czy Kraków - powiedział prezes PKP SA Krzysztof Mamiński. Dodał, że możliwa jest budowa hotelu na gruntach PKP SA także w okolicach Al. Jerozolimskich 140 w Warszawie. - Jest tam ciąg biurowców, brakuje hotelu - powiedział.



Nowe inwestycje na kolei. Adamczyk: nadrabiamy wieloletnie zaległości PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy o wartości ponad 2 miliardów złotych... zobacz więcej » - Jedną z form współpracy będą spółki specjalnego przeznaczenia, powoływane do konkretnych projektów. My będziemy wnosić do nich grunty, Polski Holding Nieruchomości zapewni finansowanie, a know-how i późniejsze prowadzenie da nasza spółka Xcity Investment - wyjaśnił.

Inwestycja w hotele

Prezes Mamiński nie wykluczył, że PKP SA będzie również angażować się finansowo w realizację projektów hotelowych.



- PKP SA rozważa też możliwość zaangażowania się przy budowie hoteli, które powstaną w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował Mamiński. - - Zamierzamy zajmować się nie tylko dowożeniem i odwożeniem pasażerów, ale również ich obsługą - dodał.

Nieruchomości z potencjałem

Polskie Koleje Państwowe SA podpisały we wtorek list intencyjny w sprawie zagospodarowania nieruchomości kolejowych z Polskim Holdingiem Nieruchomości, Xcity Investment oraz Chopin Airport Development.



Jak powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, "list intencyjny to kolejny dowód na to, że polskie przedsiębiorstwa mają wiedzę i doświadczenie potrzebne do tego, by realizować wielkie projekty inwestycyjne w obszarze nieruchomości i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju miast i regionów". - A, co najważniejsze, dają przykład sprawnej kooperacji i nowatorskiego myślenia. Takie działania doskonale wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - dodał Bittel.



Kolejowa spółka ma nowego prezesa Rada nadzorcza PKP Cargo powołała Czesława Warsewicza na stanowisko prezesa kole... zobacz więcej » Jak poinformowano, "grunty pod inwestycje wytypuje zespół roboczy, którego powołanie zakłada podpisany list intencyjny". "Jego zadaniem będzie m.in. określenie optymalnych ram prawnych i biznesowych danej inwestycji. Zespół odpowie także za opracowanie treści szczegółowych porozumień, określających zasady i warunki współpracy przy zagospodarowaniu poszczególnych nieruchomości. Na należących do PKP działkach mogą powstawać chociażby hotele czy budynki biurowe" - podano w komunikacie.



- Należące do PKP nieruchomości mają ogromny potencjał - powiedział Mamiński. - Na części z nich chcemy rozwijać działalność logistyczną, tak bardzo potrzebną polskiej gospodarce, część wskazaliśmy jako rekomendowane pod zabudowę mieszkaniową w ramach rządowego programu Mieszkanie plus. Ale mamy także grunty, na których chcemy realizować projekty komercyjne, na przykład budując hotele czy biurowce. Bardzo cieszy mnie fakt, że znaleźliśmy do tego typu przedsięwzięć partnerów, jakimi są jedne z wiodących polskich firm, z dużym doświadczeniem na rynku nieruchomości - dodał.

Pierwszy krok

Jak dodał wiceprezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości Zbigniew Kulewicz, "podpisanie listu intencyjnego między PHN, PKP S.A., Xcity Investment i Chopin Airport Development jest pierwszym krokiem w kierunku nawiązania szerszej i długofalowej współpracy". - Jestem przekonany, iż połączenie sił doświadczonych w branży nieruchomości podmiotów stanowi szansę na sprawną realizację wspólnych projektów inwestycyjnych, które przyniosą korzyści każdej ze stron - dodał.



- Ta współpraca jest dla nas wyzwaniem, które podejmujemy z pełnym przekonaniem, że przyniesie ono tak długo wyczekiwany i optymalny efekt - powiedział Marek Chibowski, prezes Xcity Investment.