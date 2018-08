PKP Intercity wyda 31,7 miliona złotych na montaż instalacji wi-fi w pociągach Pendolino i na jej utrzymanie świadczone przez 5 lat - poinformował przewoźnik we wtorkowym komunikacie.

"Za instalację urządzeń wi-fi w składach Pendolino (ED250) odpowiedzialna będzie spółka Alstom Konstal. W ramach umowy spółka stworzy projekt instalacji wi-fi, jak również zapewni dostawę i konserwację tych urządzeń oraz przeszkolenie personelu PKP Intercity" - napisano w komunikacie.

Jak dodano, podpisany we wtorek kontrakt opiewa na kwotę 31,7 mln zł i oprócz instalacji wi-fi obejmuje również jego utrzymanie świadczone przez 5 lat.

Montaż od września

- Dzięki podpisanej właśnie umowie na montaż urządzeń wi-fi w 20 składach pendolino, jeszcze w tym roku na tory wyjadą pierwsze składy Express InterCity Premium (EIP) z dostępem do bezprzewodowego internetu - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.



- Pierwszy skład z wi-fi powinien pojawić się na torach za 13 tygodni - uściślił Bittel.



Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk mówił, że montaż wi-fi rozpocznie się we wrześniu. Dodał, że w tym roku w łączność tego typu wyposażone będą dwa składy. - Planujemy, że montaż wi-fi we wszystkich pociągach pendolino zakończy się do końca listopada 2019 roku - podał.

W tym momencie sieć wi-Fi dostępna jest w 171 wagonach PKP Intercity oraz 40 składach zespolonych (Dart, Flirt3). Przewoźnik planuje, że do końca 2018 roku wi-fi będzie dostępne w 200 wagonach konwencjonalnych i liczba ta będzie stale zwiększana.

Trzeci przewoźnik w Polsce

Jak wynika ze statystyk Urzędu Transportu Kolejowego, w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku z PKP Intercity skorzystało 14,26 procent wszystkich pasażerów.

Najwięcej, bo 26,52 procent udziału w rynku miały Przewozy Regionalne, a 19,73 procent Koleje Mazowieckie. W tym czasie 13,79 procent pasażerów skorzystało zaś z usług PKP SKM.