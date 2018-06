Nowe połączenia nad morze, dodatkowe przystanki oraz zawieszenie kursowania niektórych pociągów. To zmiany, które już wkrótce czekają pasażerów PKP Intercity wraz z wejściem w życie korekty rozkładu jazdy.

Część zmian w rozkładzie jazdy wejdzie w życie 10 czerwca, natomiast pozostałe - 22 lub 23 czerwca, wraz z początkiem wakacji.

Nad morze

Osoby planujące letni wyjazd do Kołobrzegu skorzystają z dwóch nowych połączeń obsługiwanych przez pendolino. Od 23 czerwca do 1 września będą kursować pociągi relacji Warszawa - Kołobrzeg - Warszawa oraz Kraków - Kołobrzeg - Kraków.



W okresie wakacji, od 22 czerwca do 1 września, połączenie południa Polski z północną częścią kraju zapewni też skład TLK Wydmy relacji Bohumin - Łeba/Hel - Bohumin. Pojedzie między innymi przez Wodzisław Śląski, Rybnik, Katowice, Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk.

Na stacji Gdynia Główna pociąg zostanie podzielony. Jeden skład pojedzie do Łeby, drugi natomiast do Helu, przejeżdżając przez Puck, Władysławowo, Chałupy, Kuźnicę, Hel, Jastarnię i Juratę.

Do Zakopanego

Nowa opłata na kolei. "Tak czy inaczej ucierpi pasażer" Polskie Koleje Państwowe chcą pobierać od przewoźników tak zwaną opłatę dworcową... zobacz więcej » W okresie od 23 czerwca do 1 września przewoźnik uruchomi także nowe połączenia do i z Zakopanego.

Chodzi między innymi o pociągi TLK Halny relacji Bydgoszcz - Zakopane - Bydgoszcz, kursujący przez Poznań, Wrocław, Opole, a także IC Witkacy relacji Gdynia - Zakopane - Gdynia, przejeżdżający przez Bydgoszcz, Toruń i Łódź.

Na tej trasie codziennie będzie kursować także nocny pociąg TLK Karpaty.

Nocne połączenie relacji Szczecin - Zakopane - Szczecin (przez Poznań) zapewni TLK Podhalanin. EIC Giewont pojedzie z Gdyni do Zakopanego w poniedziałki i soboty, w powrotnym kierunku w piątki i niedziele.

We wtorki, środy i czwartki pociąg pojedzie w relacji skróconej, tj. na trasie Warszawa - Zakopane - Warszawa jako EIC Tatry. Do Zakopanego dojazd zapewni także weekendowe połączenie TLK Oscypek relacji Warszawa - Zakopane - Warszawa.

Inne zmiany

Według zapewnień przewoźnika poprawę komfortu podróży odczują pasażerowie pociągu Sienkiewicz relacji Kraków - Olsztyn - Kraków, który zmienia kategorię z TLK na IC. W efekcie obsłuży go teraz nowoczesna jednostka Flirt3.



PKP Intercity wprowadza także dodatkowe zatrzymania pociągów w mniejszych miejscowościach.

Od 10 czerwca skład TLK Kochanowski, kursujący na trasie Lublin - Kołobrzeg - Lublin, a od 23 czerwca TLK Moniuszko relacji Piła - Kołobrzeg - Piła, zabiorą pasażerów z dodatkowego postoju w Jastrowie w województwie wielkopolskim.

W Oleśnie Śląskim w województwie opolskim będzie zatrzymywać się skład TLK Magnolia relacji Szczecin - Kraków - Szczecin. Pociąg TLK Ustronie, kursujący na trasie Przemyśl - Kołobrzeg - Przemyśl, dodatkowo zatrzyma się w Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim (województwo podkarpackie).

TLK Malinowski, łączący Warszawę i Przemyśl, także będzie zatrzymywać się w Sędziszowie Małopolskim, podobnie jak IC Hetman relacji Przemyśl - Szczecin. Ten skład zabierze pasażerów także w Ropczycach. W tej miejscowości postój będzie mieć również IC Siemiradzki, jeżdżący na trasie Poznań - Przemyśl - Poznań.

Zawieszenie połączeń

Kolej Dużych Prędkości w Polsce? "Nie jesteśmy gotowi" Polska nie jest gotowa do wprowadzenia pociągów jeżdżących z prędkościami przekr... zobacz więcej » Ponadto w związku z inwestycjami realizowanymi w obrębie węzła krakowskiego zawieszone zostało kursowanie kilku pociągów. Chodzi o połączenia:

- TLK Kinga relacji Warszawa - Kraków - Warszawa

- TLK Korczak relacji Warszawa - Kraków - Warszawa

- IC Barbakan relacji Kraków - Szczecin/Świnoujście - Kraków

- IC Włókniarz relacji Szczecin - Łódź Fabryczna - Szczecin

- EIC Lajkonik rel. Warszawa – Kraków – Warszawa (w okresie 14 sierpnia - 1 września)

- EIC Sawa rel. Warszawa – Kraków – Warszawa (w weekendy oraz w okresie 14 sierpnia - 1 września)

- IC Kossak rel. Kraków - Wrocław (w okresie 14 sierpnia - 1 września)

W różnych okresach przez Kraków Płaszów, z pominięciem stacji Kraków Główny, będą kursować pociągi: EIC Tatry/Giewont relacji Warszawa/Gdynia - Zakopane, IC Witkacy relacji Zakopane - Gdynia, TLK Podhalanin relacji Szczecin - Zakopane, a także TLK Cyryl relacji Poznań - Kraków - Poznań.

Z kolei pociągi IC Hetman relacji Przemyśl - Szczecin, IC Wyspiański relacji Wrocław - Przemyśl, IC Siemiradzki relacji Poznań - Przemyśl, IC Mehoffer relacji Przemyśl - Szczecin, TLK Malinowski relacji Warszawa - Przemyśl, które od 11 marca pomijają stacje Kraków Główny i Kraków Płaszów, będą znów przejeżdżać przez Kraków Główny.



Jak poinformowano, zamknięcia w obrębie węzła krakowskiego wymagają także czasowej zmiany dla innych pociągów PKP Intercity. TLK Biebrza relacji Gdynia - Rzeszów - Gdynia został skrócony

do relacji Gdynia - Kraków Płaszów - Gdynia.

Komunikacja w centralnej i zachodniej Polsce

Ponadto, jak wskazano w komunikacie, modernizowana jest linia kolejowa numer 14 pomiędzy Łodzią a Ostrowem Wielkopolskim.

W związku z tym pociąg IC Słowacki relacji Warszawa - Wrocław - Warszawa, na odcinku Koluszki - Wrocław Główny, pojedzie okrężną trasą przez Częstochowę i Opole Główne.

Szykuje się nowa opłata. Ekspert: zapłacą pasażerowie, albo wszyscy podatnicy Jeżeli pojawi się opłata dworcowa, to zapłacą ją pasażerowie. Jeżeli nie zapłaci... zobacz więcej » Trwają też prace remontowe na linii kolejowej numer 18 pomiędzy Toruniem a Kutnem. Ograniczenia techniczne trasy powodują skrócenie relacji pociągu TLK Ogiński, który jeździ na trasie Chełm - Bydgoszcz. Od poniedziałku do piątku będzie teraz kursował w relacji Chełm - Kutno, w soboty i niedzielę - Chełm - Warszawa.



W związku z modernizacją linii kolejowej numer 6 na odcinku Warszawa - Białystok zawieszone zostanie kursowanie dwóch par pociągów: IC Dąbrowska i IC Jagiellończyk.

Trzeci przewoźnik w Polsce

Jak wynika ze statystyk Urzędu Transportu Kolejowego, w okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku z PKP Intercity skorzystało 13,88 procent wszystkich pasażerów.

Najwięcej, bo 26,27 procent udziału w rynku miały Przewozy Regionalne, a 20,04 procent Koleje Mazowieckie. W tym czasie 13,87 procent pasażerów skorzystało zaś z usług PKP SKM.

W kwietniu z kolei skorzystało 25,12 mln pasażerów.