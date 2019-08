Bezpłatne przelewy do urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To tylko niektóre rekompensaty publiczne, z których mogą skorzystać klienci indywidualni PKO Banku Polskiego.

Rekompensaty to konsekwencja decyzji prezesa UOKiK z sierpnia 2018 roku, o której pisaliśmy pod koniec kwietnia br.

"Decyzja UOKiK dotyczy przekazywania przez bank w latach 2014-2016 informacji o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat za pośrednictwem serwisu internetowego, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji" - mogliśmy przeczytać na stronie PKO BP.

Według Urzędu takim trwałym nośnikiem - wymaganym przez przepisy - jest na przykład list w formie tradycyjnej lub elektronicznej, informacja zapisana na pendrivie lub płycie CD, a także wiadomość e-mail, o ile zawiera w sobie wszystkie niezbędne dane.

"Prezes UOKiK uznał również, że bank w korespondencji kierowanej do konsumentów dotyczącej zmiany warunków umownych nie zamieszczał dokładnej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian i okoliczności faktycznych, które je spowodowały" - dodano w komunikacie banku.

Bezpłatne przelewy

Kartą nie zapłacisz. Lista banków, w których będą weekendowe utrudnienia Brak możliwości płatności kartami, niedostępne bankomaty oraz bankowość internet... zobacz więcej » W czwartek przedstawiciele PKO BP przypomnieli w komunikacie na swojej stronie internetowej, że w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku przelewy do urzędu skarbowego i ZUS za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej dla klientów indywidualnych są bezpłatne.

Co ważne, by skorzystać z tej możliwości nie trzeba składać żadnego wniosku do banku.

Portal branżowy Cashless.pl poinformował, że normalnie transakcje takie wykonywane przez internet kosztują od 75 groszy do 1,5 zł w zależności od posiadanego pakietu, a przez telefon - od 5 do 6 zł.

Rekompensaty publiczne

To jednak nie wszystko. Dodatkowo, klienci, którym w latach 2014-2016 bank przesyłał informacje o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, mają do wyboru także inne rekompensaty publiczne.

Klienci po złożeniu dyspozycji uruchomienia usługi, na przykład w iPKO, mogą przez dwa miesiące bezpłatnie korzystać z usługi powiadomień SMS - od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku. Od 1 sierpnia do 30 września klienci mogą również skorzystać z jednokrotnego bezpłatnego wyboru niestandardowego wizerunku karty debetowej z galerii. Usługa jest dostępna w iPKO, serwisie telefonicznym oraz oddziale.

Frank najdroższy od dwóch lat. "Im wyższy kurs, tym wyższe raty" Frank w ostatnich miesiącach zyskuje na wartości w stosunku do złotego, a psycho... zobacz więcej » Ponadto od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku klienci mają możliwość bezpłatnego rozłożenia na 6 rat 0 procent jednej dowolnej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą kredytową w kwocie od 200 do 1500 złotych. Warunkiem jest złożenie wniosku o taką usługę w terminie pięciu dni kalendarzowych od dnia dokonania transakcji.

Należy pamiętać, że klient banku może skorzystać tylko z jednej z powyższych rekompensat publicznych.

Inne banki

Pod koniec czerwca informowaliśmy, że część klientów BNP Paribas otrzyma zwrot części opłat i pobranych prowizji oraz oferty na preferencyjnych warunkach. Podobnie jak w przypadku PKO BP był to także wynik decyzji prezesa UOKiK-u, który zakwestionował sposób komunikacji banku z klientami.

O zwrocie opłat i prowizji w maju poinformował również mBank, a wcześniej o skutkach podobnych decyzji UOKiK informowały także Getin Bank oraz ING Bank Śląski.

W lipcu 2018 roku UOKiK poinformował, że o zmianach opłat nieprawidłowo informowały Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska), Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao SA i Plus Bank.