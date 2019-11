Brak możliwości płatności kartami, brak dostępu do bankomatów oraz bankowości internetowych i mobilnych. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów kilku banków.

PKO BP

Utrudnienia czekają na klientów największego banku w Polsce. W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.00 do godziny 13.00, nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO".



Ponadto od godziny 0.00 do godziny 6.00 nie będzie działać aplikacja IKO, a w godzinach 6.00-13.00 działanie aplikacji IKO będzie ograniczone do wypłat z bankomatów, płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych za pomocą BLIK.



"Wszystkie karty, w tym najpopularniejsza karta debetowa PKO Ekspres, będą działać bez zakłóceń" - dodali przedstawiciele PKO BP w komunikacie.

Pekao

Kolejny zainteresowany przejęciem mBanku. "Zbyt ważna sprawa" Powszechny Zakład Ubezpieczeń będzie analizował możliwość przejęcia mBanku. Poin... zobacz więcej » W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach 0.01-3.00, nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24, aplikacji PeoPay oraz usług maklerskich.

W sobotę od godziny 22.00 do poniedziałku do godziny 3.00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisu Pekao24Makler. Nieco dłużej, bo do godziny 16.00 w poniedziałek mogą występować ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler.

mBank

Z powodu prac technicznych w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 2.30-7.30, klienci mBanku nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu.



Z kolei, pomiędzy godziną 2.30-9.30, niedostępna będzie bankowości internetowa i aplikacja mobilna. Klienci nie złożą też żadnego wniosku w godzinach 2.00-10.00. "Podczas przerwy dodzwonisz się na mLinię, skontaktujesz się z Ekspertem online. W godzinach 22.00-10.00 uzyskasz informacje o naszej ofercie, jednak nie zrealizujesz żadnej operacji" - czytamy.



"Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele mBank.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.00 do 5.30, zostaną przeprowadzone prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z: bankomatów i wpłatomatów, systemu Moje ING i jego wersji mobilnej, systemu ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING.



Nie będzie można również: aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay, a także zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej.

BNP Paribas

W piątek od godziny 23.00 do soboty do godziny 6.00, systemy bankowości internetowej i mobilnej Banku BNP Paribas (Pl@net, BiznesPl@net, Mobile BiznesPl@net) będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że płatności kartami i dostęp do bankomatów "będą przebiegać bez żadnych zakłóceń".

Bank Millennium

Z powodu prowadzonych prac serwisowych w nocy z niedzieli na poniedziałek, od godziny 0.00 do 5.00, niedostępne będą: przelewy BLIK na telefon oraz przelewy natychmiastowe Express Elixir. Pozostałe usługi BLIK będą dostępne.