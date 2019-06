Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz ograniczenia w korzystaniu z bankomatów. To problemy, które w najbliższy weekend czekają klientów części banków.

PKO BP

W niedzielę od godziny 0.00 do godziny 13.00 nie będzie możliwe korzystanie z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO".



Ponadto od godziny 0.00 do godziny 3.00 aplikacja IKO połączona z kontem osobistym w PKO Banku Polskim będzie niedostępna, a w godzinach 3.00-13.00 działanie aplikacji zostanie ograniczone do realizacji wypłat z bankomatów, płatności w sklepach stacjonarnych oraz realizacji płatności w sklepach internetowych za pomocą BLIK.

Bank Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi od soboty od godziny 6.00 do niedzieli do godziny 16.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler oraz tymczasowe przerwy w dostępie do serwisu, który pozwala na inwestowanie na giełdzie.



W sobotę, w godzinach 23.00-0.00, nie będzie możliwa realizacja operacji finansowych dostępnych w zakładce "inwestycje" oraz aktualizacja kwestionariusza adekwatności.

ING Bank Śląski

W nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach 0.00-5.30, zaplanowano prace serwisowe.

W tym czasie wystąpią utrudnienia w korzystaniu z: bankomatów, wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler) oraz aplikacji mobilnej. Nie będzie również możliwe skorzystanie z: systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, płatności ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING.



"Na wszelki wypadek wypłać wcześniej potrzebną gotówkę i zrób ważne przelewy" - radzą przedstawiciele banku.

Bank BPS

Od piątku od godziny 23.00 do niedzieli do godziny 23.00 z powodu prowadzonych prac serwisowych bank nie będzie uczestniczył w systemie rozliczeń płatności natychmiastowych Express Elixir. To system umożliwiający realizację przelewu pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, będących uczestnikami systemu, w czasie liczonym w sekundach.

Jednocześnie piątku od godziny 23.00 do soboty do godziny 1.00 niedostępny będzie system bankowości elektronicznej.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 23.00 do godziny 4.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej idea cloud oraz aplikacji mobilnej.

Lion's Bank

Na utrudnienia muszą przygotować się także klienci Lion's Bank, czyli marki należącej do Idea Banku. W piątek od godziny 23.00 do godziny 4.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej.