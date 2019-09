Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej, bankomatów, a nawet problemy z płatnościami kartami. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają klientów kilkunastu banków.

PKO BP

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci PKO BP. W niedzielę od godziny 0.00 do godziny 12.00 nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO".



Ponadto od godziny 0.00 do godziny nie będzie działać 4.00 aplikacja IKO, a w godzinach 4.00-12.00 działanie aplikacji IKO będzie ograniczone do wypłat z bankomatów, płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych za pomocą BLIK.



"Wszystkie karty, w tym najpopularniejsza karta debetowa PKO Ekspres, będą działać bez zakłóceń" - dodano w komunikacie.

Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 22.00-6.00, nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24 (w tym aplikacji PeoPay) i usług maklerskich.

Dodatkowo, w poniedziałek, w godzinach 1.00-4.00, mogą wystąpić trudności w posługiwaniu się kartami debetowymi, korzystaniu z funkcji płatniczej aplikacji PeoPay oraz bankomatów Banku Pekao.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 5.30, zaplanowano prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić problemy z działaniem: bankomatów i wpłatomatów, Mojego ING (w tym jego funkcji, między innymi kantoru) i aplikacji mobilnej Moje ING mobile, ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych (Płać z ING).



W sobotę, od godziny 14.00 nie będzie możliwości natychmiastowego rozliczania wymiany walut w internetowym kantorze oraz wykonywania operacji księgowych w trybie online.



"Przelewy wewnętrzne (pomiędzy rachunkami w naszym banku), przyjęte do realizacji po 14.00, zrealizujemy tego samego dnia, ale zaksięgowane będą w poniedziałek, 16 września. Przelewy zewnętrzne, przyjęte do realizacji po 14.00, będą zrealizowane w poniedziałek, 16 września" - wskazano w komunikacie.

Przedstawiciele banku radzą, by wszystkie ważne przelewy wykonać w sobotę do godziny 14.00. "Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę" - dodali.

Alior Bank

W piątek od godziny 23.00 do godziny 8.00 w sobotę nowy system bankowości internetowej będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.00 do 7.00, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Idea Bank

W związku z koniecznością dostosowania systemów do wytycznych dyrektywy PSD2 w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.35-5.00, będą trwały prace modernizacyjne. W tym czasie korzystanie z serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej nie będzie możliwe.

Bank Pocztowy

W związku z pracami modernizacyjnymi, w piątek od 21.35 do do maksymalnie 18.00 w sobotę, mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej. "W tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń" - dodano w komunikacie.

Nest Bank

W piątek, w godzinach 22.00-23.15, bankowość internetowa i mobilna będą działać w trybie przyjmowania zleceń. Oznacza to, że zlecenia (na przykład zlecenie przelewu) zostaną zapisane w systemie, ale zrealizowane dopiero po zakończeniu prac. "Niedostępne będą przelewy natychmiastowe, operacje na saszetkach, zasilenia rachunków, do których została wydana karta. Niedostępne będą płatności internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu" - wyliczono.

W sobotę od godziny 0.30 do 16.00 system bankowości elektronicznej Nest Banku będzie całkowicie niedostępny. Jak wskazano w komunikacie, transakcje kartowe będą realizowane bez przeszkód.

Toyota Bank

W piątek od godziny 18:00 odbędą się prace serwisowe infrastruktury technicznej banku. W związku z tym nie będzie możliwości zalogowania się do systemu bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych.

T-Mobile Bankowe

W piątek od godziny 23.00 do do godziny 6.00 w sobotę bankowość internetowa oraz mobilna będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe.